„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Welches Paar gewinnt das Finale?

Erstmals ziehen ganz normale Menschen anstelle von Stars ins Sommerhaus ein! Hier erfahrt ihr, wer das Feld räumt und welche aufregenden Ereignisse in den einzelnen Folgen auf euch warten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer fliegt in Folge 8 raus?

+++ Achtung! Spoiler-Warnung für „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 Folge 8! +++

Anzeige

Im großen Finale stehen sich Lisa und Marcel sowie Sophie und Hendrik gegenüber, und die Spannung ist greifbar. Alles entscheidet sich in einem packenden letzten Spiel, bei dem die Paare einen herausfordernden Parcours durchlaufen müssen. Ihre Aufgabe: Insgesamt fünf Bälle in Herz-Löcher zu werfen.

Anzeige

Obwohl Marcel und Lisa zu Beginn einen Vorsprung herausspielen und es so aussieht, als könnten Hendrik und Sophie nicht mithalten, kommt es am Ende ganz anders. Mit beeindruckender Entschlossenheit schaffen es Hendrik und Sophie, das Ruder herumzureißen und sich den Sieg zu sichern. Sie nehmen stolze 25.000 Euro mit nach Hause!

Was passiert in der achten Folge des „Sommerhaus der Normalos“ 2025?

Zu Beginn der Folge erfahren die Teilnehmer im Sommerhaus, dass eine entscheidende finale Nominierung bevorsteht. „Jeder kann nominiert werden, keiner ist sicher“, denkt Maki und spürt die aufkommende Nervosität. Doch bevor es zur Nominierung kommt, haben alle noch einmal die Möglichkeit, sich zu schützen. Ihre Aufgabe: In einem spannenden Spiel müssen sie ein Sparschwein ausplündern und den Inhalt auf den Punkt genau ohne Hilfsmittel auszählen.

Anzeige

Hendrik und Sophie scheiden jedoch sofort aus, da sie gegen die Regeln verstoßen und sich Zettel sowie Kajalstift zur Hilfe nehmen, um ihre Zahl festzuhalten. Als das amtliche Ergebnis verkündet wird, herrscht angespannte Stille: Lisa und Marcel haben es geschafft! Sie lagen am nächsten dran und dürfen sich nun vor einer Nominierung schützen.



Umstrittenes Paar fliegt vor dem Halbfinale raus

Nun steht die Nominierung an, und die Spannung ist greifbar. Vanessa und Richard erhalten die meisten Stimmen und müssen das Sommerhaus der Normalos noch vor dem großen Finale verlassen. Doch für die drei verbleibenden Paare heißt es jetzt: Durchhalten und beweisen, was in ihnen steckt!

Im Halbfinale wartet das herausfordernde Spiel „Zieht Leine“ auf sie, bei dem es darum geht, aus Klötzen einen stabilen Turm zu bauen. Die Anspannung steigt, während die Paare um den Einzug ins Finale kämpfen. Schließlich setzen sich die beiden schnellsten Paare durch: Lisa und Marcel sowie Sophie und Hendrik haben es geschafft! Welches Paar wird am Ende als Sieger hervorgehen?

Anzeige

Im Video verraten dir unsere Kolleginnen und Kollegen von desired, welche Dinge sie 2025 im Trash-TV nicht mehr sehen wollen!



Dinge, die wir 2025 im Trash-TV nicht mehr sehen wollen

Das Konzept von „Sommerhaus der Normalos“

Nach der letzten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ geht bei RTL nun das mit Spannung erwartete Spin-off „das Sommerhaus der Normalos“ an den Start. Ab dem 24. Februar gibt es immer montags auf RTL+ neue Folgen, die ihr nicht verpassen solltet!

Im „Sommerhaus der Normalos“ stellen sich acht „normale Paare“ den packenden Herausforderungen, die sie bis an ihre Grenzen treiben werden. Am Ende winkt ein attraktives Preisgeld von 25.000 Euro – ein Anreiz, der für jede Menge Nervenkitzel sorgt! Seid dabei, wenn die Paare um den Sieg kämpfen und spannende Überraschungen erleben, die für pure Unterhaltung sorgen!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.