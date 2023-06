Wie ihr das DB-Ticket umbuchen könnt und auf welche Dinge ihr noch achten solltet, zum Beispiel auf gewisse Änderungen, erfahrt ihr in unserem Artikel.



Die Umbuchung eines DB-Tickets ist ein Thema, das viele Reisende beschäftigt. Vielleicht habt ihr das komplett falsche Ziel gewählt, oder euch ist noch ein anderer Ort eingefallen, den ihr noch lieber besuchen wollt. Ob ihr das DB-Ticket umbuchen könnt, und wie ihr das angeht, erfahrt ihr nun im nächsten Abschnitt.

Mit dem Zug könnt ihr die tollen Urlaubsziele in Deutschland erreichen, die wir euch im Video präsentieren.

Kann man ein Bahn-Ticket umbuchen?

Dabei kommt es zunächst darauf an, wo ihr euer Ticket überhaupt erworben habt. Wenn ihr unter anderem euer Ticket direkt beim Bahnhof oder am Schalter erlangt habt, könnt ihr die Fahrkarte nur bei den jeweiligen DB-Agenturen oder im Reisezentrum umbuchen. Online läuft dies noch einfacher ab. Auf zwei Wegen könnt ihr hierbei euer Wunschticket umbuchen. Nutzt dafür die Auftragssuche und gebt die Auftragsnummer sowie euren Namen ein. Die zweite Variante ist noch leichter. Wenn ihr über einen Account verfügt, müsst ihr nur ganz einfach die Übersicht eurer Tickets öffnen. Schon könnt ihr die Umbuchung in der Regel problemlos ausführen. Wer beim Reisen auf Komfort achtet, sollte sich unbedingt dieses Reisekissen zulegen.



Wie kann ich mein Sparpreis-Ticket umbuchen?

Sogar bei einem Sparpreis könnt ihr vor dem ersten Geltungstag eine Umbuchung oder Stornierung vornehmen. Dies verlangt allerdings eine Gebühr von 10 Euro, die von eurer übrig gebliebenen Gutschrift dann abgezogen wird. Daraus erhaltet ihr einen Gutschein, den ihr innerhalb von drei Jahren einlösen könnt. Wenn ihr unterwegs seid und die Zeit zugleich gut nutzen wollt, zeigen wir euch, wie ihr Hörbücher und Hörspiele kostenlos streamen und herunterladen könnt.

Es gibt so viele Gründe, warum die Umbuchung von DB-Tickets für Reisende wichtig sein kann, zum Beispiel Reiseplanänderungen, fehlerhafte Buchung, Zugausfälle, Verspätungen

oder Flexibilität und Anpassung der Reisepläne.

