„Der Bergdoktor“ Staffel 17: Wie steht es um die neuen Folgen?

„Der Bergdoktor“ ist eine deutsch-österreichische Fernsehserie, die erstmals 2008 ausgestrahlt wurde. Die Serie dreht sich um das Leben und die Arbeit von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), einem erfolgreichen und mitfühlenden Arzt, der in dem malerischen Dorf Ellmau in den österreichischen Alpen tätig ist. Dr. Gruber wird oft als „Bergdoktor“ bezeichnet, da er in der bergigen Region praktiziert. Die Serie erkundet verschiedene medizinische Fälle und persönliche Dramen, die Dr. Gruber, seine Familie und die Bewohner des Dorfes betreffen. Die bisherigen Staffeln könnt ihr in der ZDF-Mediathek streamen. Wann ihr mit Staffel 17 rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint „Der Bergdoktor“ Staffel 17?

Es gibt gute Neuigkeiten, denn die siebzehnte Staffel von „Der Bergdoktor“ ist bereits auf Sendung. Die acht neuen Folgen wurden ab dem 4. Januar 2024 im wöchentlichen Rhythmus im ZDF veröffentlicht. Darüber hinaus waren die Folgen bereits vor der Erstausstrahlung in der ZDF-Mediathek zum Streamen verfügbar. Die neuste Staffel kam auch überaus gut beim Publikum an und war rein zahlentechnisch die erfolgreichste Staffel von „Der Bergdoktor“ aller Zeiten. Auf die Fans können sich Hans Sigl und Co. verlassen.

„Der Bergdoktor“ Staffel 18: Wird es mit der Serie weitergehen?

Nach dem Abschluss von Staffel 17 von „Der Bergdoktor“ haben sich alle Beteiligten in eine Pause verabschiedet. Fans fragen sich jedoch bereits, wann sie mit Staffel 18 rechnen können. Ronja Forcher gab in einem emotionalen Abschieds-Post auf Instagram einen Hinweis darauf, dass die Dreharbeiten zur nächsten Staffel nicht mehr allzu fern sind. Ein Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Kanal von „Der Bergdoktor“ liefert tatsächlich Aufschluss darüber, wann die Dreharbeiten beginnen werden. Laut dem Post sollen die Dreharbeiten zur 18. Staffel bereits im Mai 2024 beginnen. Staffel 18 wird also vermutlich Anfang 2025 auf Sendung gehen.

