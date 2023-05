Nachdem ihr mit Mell gemeinsam entkommen seid, wandert ihr durch den Wald in Richtung Nebel. Die Reise führt euch zum heiligen Baum mit den Ritualsteinen, wo Mell ihr Augenlicht verloren hat. Leider kann sie sich nicht mehr an die richtige Reihenfolge erinnern, daher müsst ihr ihr nun aushelfen und die richtige Abfolge für die Elemente herausfinden.

Der Herr der Ringe: Gollum Facts

Ritualsteinrätsel: Gegenstände finden

Am Ritualzauber waren neben dem Rätselmeister und Mell auch noch sechs andere Elben beteiligt. Jeder von ihnen stand auf einem der Ritualsteine:

Celon (Elb mit Bogen)

Cethil (Elbin mit Zöpfen)

Dondopher (Elb mit Messer)

Eristor (Elb mit Stab)

Priann (Elbin mit Federschmuck)

Tûrlen (Barfüßige Elbin)

In der Einleitung des Rätsels erfahrt ihr, wie die Spur und Aura der vergangenen Geister funktioniert. Im Instinktmodus finde ihr Eristors Stab am Boden neben dem Baum. Geht danach erneut in den Instinktmodus und folgt der leuchtenden Linie zum Ritualstein. Dieser Ritualstein ist fixiert und kann auch später nicht mehr verändert werden. Damit ihr die anderen Ritualsteine aktivieren könnt, müsst ihr ebenso nach den Spuren suchen. Erst, wenn ihr alle Hinweise zu einer Person gefunden habt, könnt ihr diese auch einem Stein zuordnen.

Celon: Elb mit Bogen finden

Auf diesem Baum findet ihr Celon mit dem Bogen. (© GIGA)

Um die Gegenstände von Celon zu finden, müsst ihr zu dem Baum, den wir euch oben im Bild zeigen. Dort könnt ihr nach oben klettern und auf einem Ast den versteinerten Celon samt seinen Bogen finden. Auch wenn es ein roter Bogen ist und Gollum sagt, er wäre blau, habt ihr Celon gefunden. Neben dem Baum ist auf der rechten Seite ein Pavillon, wo die verschossenen Pfeile liegen. Folgt nun der Instinktspur zum Ritualstein zurück und aktiviert den Stein.

Cethil: Elbin mit Zöpfen finden

Auf der Insel findet ihr zwei der gesuchten Elbinnen. (© GIGA)

Sucht die Stelle auf dem Bild auf, dort findet ihr einen Teich mit mehreren Steinen im Wasser, die zu einer Insel führen. Auf der Insel findet ihr zwei Gesichter, die in Stein gemeißelt sind. Dabei handelt es sich um zwei Elbinnen. Eine der beiden ist Cethil. Aktiviert nun den Instinktmodus und folgt nicht der Spur nach links, sondern der Spur zum Ritualstein.

Priann: Elbin mit Federschmuck

Bei Priann handelt es sich um die zweite Elbin, die auf der Insel verwandelt wurde. Kehrt daher zurück zur Insel und folgt nun der Spur nach links. Dort findet ihr einige Federn auf dem Boden. Von den Federn aus könnt ihr zurück zum Ritualstein.

Dondopher: Elb mit Messer

Im Seerosenteich findet ihr den dritten Gegenstand. (© GIGA)

Auf der Blumenwiese in der Nähe von Mell findet ihr ein Messer am Boden. Geht von dort aus in Richtung des Seerosenteichs und stellt euch auf den vordersten beleuchteten Stein. Dort findet ihr eine Blutspur, welche nun mit dem Messer verbunden wird. Springt ins Wasser und taucht zum Grund. Hier findet ihr nämlich eine Schwertklinge, welche mit "Heft" falsch übersetzt wurde. Das Messer, das ihr zuvor gefunden habt, ist der zweite Teil der Schwertklinge. Folgt nun der Instinktspur zum passenden Ritualstein.

Tûrlen: Barfüßige Elbin

Die Gegenstände von Tûrlen befinden sich an zwei verschiedenen Stellen. (© GIGA)

Die letzte Elbin findet ihr, wenn ihr euch auf den Weg zu dem rot verzweigten Baum begebt. Davor befindet sich eine gelbe Blumenwiese, wo ihr die Fußspuren von Tûrlen findet. Von hier aus müsst ihr nun nach rechts gehen, bis ihr zu einer Steinbrücke gelangt. Dort findet ihr ein Paar Stiefel, woraus Mell schließt, dass es Tûrlen sein muss, denn sie läuft gerne barfuß herum. Folgt nun der Instinktspur zum letzten Ritualstein.

Ritualsteine aktivieren

In dieser Reihenfolge müssen die Ritualsteine zugeordnet sein. (© GIGA)

Habt ihr alles richtig gemacht und den letzten Ritualstein aktiviert, wird Mell automatisch den Zauber sprechen und die Zwischensequenz beginnt. Wenn das nicht passiert, dann stimmt die Reihenfolge bei euch noch nicht ganz. Weitere Informationen geben euch weder Mell noch Smeagol. Oben im Bild zeigen wir euch deswegen die richtige Reihenfolge, sollte einer eurer Steine nicht korrekt platziert sein. Zusätzlich findet ihr im Nebel eine in Blut geschriebene Botschaft, welche angeblich vom Rätselmeister abstammt. Ob dies der Wahrheit entspricht oder nicht, erfahrt ihr wenn ihr durch den Nebel geht.