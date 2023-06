Wollt ihr eine FPS-Anzeige in Diablo 4 aktivieren, schaut ihr mit dem Battle.net-Client bislang in die Röhre. Wieso ihr trotzdem nicht darauf verzichten müsst, erfahrt ihr hier.

Diablo 4 Facts

Habt ihr mit Performance-Problemen zu kämpfen oder wollt die Grafikeinstellungen in Diablo 4 ganz einfach so anpassen, dass ihr viele FPS (Frames per Second) herauskitzeln könnt, werdet ihr in den Einstellungen des Battle.net-Clients nicht fündig.

Ist euer PC oder Laptop aber mit einer NVIDIA- oder AMD-Grafikkarte ausgestattet, könnt ihr aber das hauseigene Tool der Hersteller nutzen, um die Bilder pro Sekunde im Spiel anzeigen zu lassen. Besonders komfortabel ist diese Funktion, weil ihr sie grundsätzlich in jedem Spiel aktivieren könnt. Wie das funktioniert, verraten wir euch jetzt.

FPS-Anzeige mit GeForce Experience aktivieren

Wählt "Leistung", die Position und anschließend "FPS" aus. (© GIGA)

Als Besitzer einer NVIDIA-Grafikkarte müsst ihr diese Schritte befolgen:

Ladet NVIDIAs Tool GeForce Experience herunter. Legt ein Konto an. Öffnet das Tool. Ihr seht oben neben "Startseite" und "Treiber" drei Symbole. Wählt das mittlere Symbol aus, um das spielinterne Overlay zu öffnen. Klickt hier auf Einstellungen (Zahnrad-Symbol) und wählt HUD Layout aus. Klickt auf Leistung und wählt danach die Position aus, in der die spielinterne Anzeige erscheinen soll. Es öffnet sich ein kleiner Reiter, in welchem ihr "FPS" auswählen könnt.

Habt ihr die Schritte befolgt, werden die FPS automatisch bei jedem Spielstart angezeigt. Das spielinterne Overlay lässt sich auch Ingame öffnen. Die standardmäßige Tastenkombination hierfür ist "Alt+Z". Wollt ihr die FPS-Anzeige wieder deaktivieren, folgt den Schritten bis zu Punkt 5 und klickt auf die Schaltfläche "Aus".

FPS-Anzeige mit Adrenalin Edition anzeigen

Wählt Einstellungen > Leistung > Metrik-Overlay aktivieren. (© Screenshot GIGA)

Befindet sich eine AMD-Grafikkarte in eurem Rechner, könnt ihr für die Aktivierung der FPS-Anzeige Folgendes tun:

Ladet das Tool AMD Software: Adrenalin Edition herunter. Legt ein Konto an. Öffnet das Tool und danach die Einstellungen (Zahnrad-Symbol). Wählt im neuen Reiter "Leistung" aus und aktiviert "Metrik-Overlay anzeigen". Wollt ihr statt einer ganzen Liste an Daten nur die FPS im Spiel anzeigen, klickt oben neben "Aufnehmen & Streamen" auf "Leistung".

Unter dem Reiter "Metrik" eröffnen sich im rechten Bereich unter "Tracking" mehrere Optionen, die aktiviert sind. Deaktiviert alle außer "FPS".

Ist das Metrik-Overlay aktiviert, werden euch die FPS oben rechts im Spiel angezeigt. Ihr könnt die Adrenalin Edition von AMD auch spielintern öffnen. Die Tastenkombination hierfür lautet "Alt+R".