Um einen Heiltrank der Stufe 4 herzustellen, müsst ihr in Diablo 4 die Monsterteile "Zermahlene Tierknochen" finden. Wir verraten euch im Guide, wo ihr das Material erhalten und farmen könnt.

Diablo 4 Facts

Sobald ihr Level 30 in Diablo 4 erreicht, habt ihr die Möglichkeit, den Heiltrank beim Alchemisten auf Stufe 4 zu befördern. Allerdings ist das einfacher gesagt als getan. Ihr benötigt nämlich die richtigen Materialien für den Vorgang: Zermahlene Tierknochen, und die sind in ganz Sanktuario äußerst selten vorzufinden. Immerhin gibt es einen Ort, an dem ihr euer Glück früh im Spiel erhöhen könnt.

Zermahlene Tierknochen farmen

Zermahlene Tierknochen gehören der Rubrik Monsterteile an, was bedeutet, dass sie nicht wie Beeren in der Spielwelt eingesammelt, sondern hin und wieder von abgeschlachteten Monstern als Loot hinterlassen werden. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr ein bestimmtes Material erhalten könnt, öffnet im Spiel euer Inventar und klickt danach auf "Materialien & Werte". Hier findet ihr sämtliche Ressourcen vor, die es in Diablo 4 gibt. Der Beschreibung lässt sich entnehmen, dass Zermahlene Tierknochen lediglich von Bestien, Tieren und Werkreaturen gedroppt werden.

Im markierten Bereich findet ihr viele Grizzlybären und Werkreaturen. (© Screenshot GIGA)

Derlei Monster sind in verschiedenen Gebieten der Spielwelt vorzufinden. In der Hochlandwildnis von Scosglen könnt ihr aber schon früh im Spiel auf jede Menge Grizzlybären und Werkreaturen stoßen. Allerdings ist die Drop-Chance sehr gering, weshalb es durchaus sein kann, dass ihr dutzende, wenn nicht gar hunderte Bestien bezwingen müsst, bis ihr die erforderlichen fünf Tierknochen für den Heiltrank Stufe 4 beisammen habt.

Hier spawnt der Elite-Gegner Gaspar Stilbian normalerweise. (© Screenshot GIGA)

Eine sichere Dropchance von gleich mehreren Zermahlenen Tierknochen liefert der Elite-Gegner Gaspar Stilbian, der sich in der Hochlandwildnis im Bereich der Narbe aufhält. Dort kommt er für gewöhnlich aus einem Felsspalt gekrochen und wartet nur darauf von euch zerlegt zu werden. Allerdings scheint sich der Gute momentan lieber in seiner Höhle zu verkriechen, wie einige Spieler im offiziellen Blizzard-Forum berichten. Auch wir konnten Gaspar seit dem offiziellen Release von Diablo 4 (am 06.06.2023) trotz mehrerer Besuche nicht mehr vorfinden.

Ganz im Westen der Karte erscheint Almunn am Strand Aschentritt. (© Screenshot GIGA)

Ein weiterer Elite-Gegner, der sich anscheinend ebenfalls lieber in den Pforten der Hölle verkriecht, als sich mit euch anzulegen, ist der riesige Dämon Almunn. Der sollte eigentlich am Aschentritt in "Die vernarbte Küste" der Trockensteppe-Region sein Unwesen treiben. Mit seinem Ableben hinterlässt auch er mit vergleichsweiser großer Wahrscheinlichkeit Zermahlene Tierknochen.

Info: Sobald die Elite-Gegner ihre Ruhepause eingestellt haben und sich stattdessen wieder in die Schlacht stürzen, lassen wir es euch hier wissen.