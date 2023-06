Die Ausrüstungsgegenstände von Diablo 4 haben jede Menge Werte, da verliert man schnell den Überblick. Mit unseren Tipps wird das Vergleichen der Werte einfacher.

Kostenreduktionen, Fertigkeitsränge, Primärattribute, Resistenzen und noch vieles mehr: Ihr sammelt auf eurem Weg zum perfekten Build hunderte, wenn nicht gar tausende Ausrüstungsgegenstände ein und müsst bei jedem einzelnen Item entscheiden, ob ihr es nun anlegen wollt oder nicht. Das kann jede Menge Zeit beanspruchen. Gut, dass es eine Möglichkeit gibt, das Spiel selbst die Ausrüstungswerte vergleichen zu lassen. Wie das in Diablo 4 funktioniert, erfahrt ihr jetzt.

Diablo 4: Ausrüstungswerte vergleichen – nicht mehr so einfach wie früher?

So sieht der Vergleich von Ausrüstung in den Standardeinstellungen aus. (© Screenshot GIGA)

In den Standardeinstellungen sieht der Vergleich zweier Gegenstände (in diesem Fall Stiefel) so aus, wie auf dem Bild direkt über diesen Zeilen zu sehen. Mit Ausnahme des Rüstungswerts müsst ihr alle Eigenschaften einzeln und selbstständig durchgehen. Lediglich der Verkaufs- und Seltenheitswert sagt sofort etwas darüber aus, ob es sich um einen wertvollen Gegenstand oder Schrott handelt. Alle anderen Werte müsst ihr hingegen mit penibler Genauigkeit selbst untersuchen. Das kann auf Dauer nicht nur Zeit, sondern auch Nerven kosten.

Wo sind sie hin? Die prunkvollen Zeiten eines Diablo 3, in denen die einzelnen Item-Affixe noch miteinander auf die Waagschale gelegt wurden? In denen euch Plus- und Minuswerte in den Farben Rot und Grün sofort ins Auge gesprungen sind? In denen der direkte Vergleich sofort etwas darüber ausgesagt hat, ob die Ausrüstung eure Zeit wert ist oder nicht? Die Zeiten sind glücklicherweise nie vergangen, nur die Optionen haben sich geändert.

Diablo 4: Ausrüstungswerte vergleichen – so geht's

So sieht der Vergleich von Items mit aktivierten Tooltips aus. (© Screenshot GIGA)

Öffnet also den Reiter „Gameplay“ in den Optionen und sucht dort nach den Einstellungen „Erweiterter Tooltip-Vergleich“ und „Erweiterte Tooltip-Informationen“. Aktiviert beide Kästchen und ihr erhaltet zurück, was jüngst verloren erschien. Ausrüstungseigenschaften werden automatisch miteinander verglichen und deren Differenz wird farblich festgehalten. Obendrein seht ihr auch sofort, welche Eigenschaften ihr verlieren würdet, wenn ihr die Ausrüstung anlegt. Sie werden unter den bestehenden Affixen des Items in roter Schrift festgehalten. Ihr wollt auch eure Fortbewegung in Diablo 4 schneller machen? Wir verraten, wie ihr eurem Pferd die Sporen gebt.

