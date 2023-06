Was es mit der Höllenflut in Diablo 4 auf sich hat, welche Belohnungen es gibt und in welchen Abständen sie stattfindet, erfahrt ihr hier.

Bei dem Höllenflut-Event suchen zahlreiche Dämonen eine Zone von Diablo 4 heim. Dabei erscheinen Gequälte Geschenke auf der Karte, die nützliche Belohnungen bergen können und sich nur mit einer bestimmten Ressource öffnen lassen. Allerdings handelt es sich bei der Höllenflut um ein temporäres Event, das in gewissen Abständen in unterschiedlichen Zonen stattfindet. Alles, was ihr über die Höllenflut wissen müsst und wie ihr dabei am besten vorgeht, erfahrt ihr hier.

Was ist die Höllenflut?

Die Zone, in der ein Höllenflut-Event stattfindet, ist rot markiert. (© Screenshot GIGA)

Die Höllenflut stellt ein zeitlich begrenztes Event in Diablo 4 dar, das ihr ab Weltstufe 3: Alptraum aufsuchen könnt. Dabei brechen Unmengen von Dämonen aus der Hölle hervor, um eine von insgesamt fünf Zonen Sanktuarios zu überfallen. Ob gerade ein Höllenflut-Event stattfindet, seht ihr auf der Karte. Sucht hier nach einer Zone, die blutrot gefärbt ist und betretet sie, um daran teilzunehmen.

Innerhalb dieser Zone sind nicht nur Dämonen vorzufinden, sondern auch Gequälte Geschenke. Bei diesen Geschenken handelt es sich um Schatzkisten, die ausschließlich mit Anomaler Glut geöffnet werden können. Um diese Glut zu erhalten, müsst ihr Gegnerscharen innerhalb der Eventzone ausschalten. Sammelt so viel wie möglich davon und gebt sie bei Gequälten Geschenken aus, um die Ressource nicht wieder zu verlieren. Ereilt euch nämlich der virtuelle Tod während der Höllenflut, büßt ihr die Hälfte eurer gesammelten Glut wieder ein.

Achtet außerdem darauf, dass ihr die Glut an Truhen ausgebt, bevor der Timer des Events endet. Sobald dies der Fall ist, verliert ihr sämtliche Glut, die sich noch in eurem Besitz befindet. Ihr nehmt sie also nicht in das nächste Höllenflut-Event mit.

Alle Kisten und ihre Belohnungen

Diese Kiste beinhaltet Einhandwaffen, wie Dolche oder Schwerter. (© Screenshot GIGA)

Sobald ihr euch in der Nähe eines Gequälten Geschenks befindet, wird dieses auf der Weltkarte gekennzeichnet. Allerdings erfahrt ihr durch einen Blick auf die Karte nicht, welche Art von Geschenk sich darin befindet. Die Kisten beinhalten nämlich stets Ausrüstungsgegenstände eines bestimmten Typs, der sich erst zu erkennen gibt, wenn ihr der Truhe direkt gegenübersteht.

Die Kosten zum Öffnen der Kisten variieren zwischen 75 und 175 Glut. Sie alle bieten die Chance eine Teufelsrose oder eine Vergessene Seele zu beinhalten. Abseits davon haben die Truhen Folgendes zu bieten:

Gequältes Geschenk des Schmucks beinhaltet Ringe (75 Glut) oder Amulette (125 Glut).

beinhaltet Ringe (75 Glut) oder Amulette (125 Glut). Gequältes Geschenk der Stiefel beinhaltet Schuhe (75 Glut).

beinhaltet Schuhe (75 Glut). Gequältes Geschenk der Beinschützer beinhaltet Hosen (75 Glut).

beinhaltet Hosen (75 Glut). Gequältes Geschenk des Handschutzes beinhaltet Handschuhe (75 Glut).

beinhaltet Handschuhe (75 Glut). Gequältes Geschenk der Helme beinhaltet Kopfbedeckungen (75 Glut).

beinhaltet Kopfbedeckungen (75 Glut). Gequältes Geschenk der leichten Waffen beinhaltet Einhandwaffen (125 Glut).

beinhaltet Einhandwaffen (125 Glut). Gequältes Geschenk der schweren Waffen beinhaltet Zweihandwaffen (150 Glut).

beinhaltet Zweihandwaffen (150 Glut). Gequältes Geschenk der Geheimnisse bietet eine erhöhte Chance auf legendäre Items, Teufelsrosen und Vergessene Seelen (175 Glut).

Vergessene Seelen farmen

Vergessene Seelen erhaltet ihr ausnahmslos im Rahmen der Höllenflut. Eine andere Möglichkeit an das Material zu gelangen existiert in Diablo 4 nicht. Die Seelen werden benötigt, um heilige Gegenstände oder Ahnen-Gegenstände beim Schmied auf die letzte Stufe zu verbessern und finden ihren Einsatz außerdem beim Okkultisten, wenn ihr Items verzaubert.

Allerdings ist die Drop-Chance einer Vergessenen Seele auch beim Höllenflut-Event relativ gering. Es gibt jedoch Möglichkeiten eure Chance auf einen Drop zu erhöhen. Elite-Gegner weisen eine geringe Chance auf beim Ableben eine Vergessene Seele zu droppen. Das Besiegen von Bossen gewährt eine leicht erhöhte Chance an das seltene Material zu gelangen.

Die sicherste Methode, um an Vergessene Seelen zu gelangen, ist aber das Öffnen von Gequälten Geschenken der Geheimnisse. Wollt ihr Vergessene Seelen farmen, empfehlen wir euch also 175 Glut zu sammeln und auf eurem Weg durch die Zone den einen oder anderen Boss zu töten. Vergesst dabei nicht, dass euch der Tod des Charakters die Hälfte der gesammelten Glut kostet. Wird euch eine Situation zu brenzlig, haut also aber besser ab, um eure Heiltränke wieder aufzufüllen.

Der Höllenflut Timer

Am rechten oberen Bildschirmrand könnt ihr sehen, wie lange die Höllenflut noch andauert. (© Screenshot GIGA)

Höllenflut-Events finden immer in einer der fünf folgenden Zonen statt:

Zersplitterte Gipfel

Trockensteppe



Hawezar



Scosglen



Kehjistan



Das Event dauert stets eine volle Stunde an. Im Laufe dieser Stunde solltet ihr die gesamte gesammelte Glut bei Gequälten Geschenken ausgeben, weil sie anderenfalls verloren geht.

Alle zwei Stunden und 15 Minuten findet ein neues Höllenflut-Event statt. Das bedeutet: Sobald ein Höllenflut-Event endet, findet die nächste Höllenflut in einer Stunde und 15 Minuten statt – allerdings in einer anderen Zone.