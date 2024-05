„Die Bergretter“ Staffel 16: Was wir über die Fortsetzung wissen

Für die Bergretter geht es bald wieder auf Mission. Staffel 16 der ZDF-Serie ist mittlerweile offiziell bestätigt. Alle wichtigen Infos bekommt ihr hier.

Seit 15 Jahren läuft „Die Bergretter“ im ZDF und es scheint längst kein Ende in Sicht. Schon im Mai 2023 gab Schauspieler Sebastian Ströbel indirekt bekannt, dass noch eine 16. Staffel erscheint. Doch wann startet „Die Bergretter“ Staffel 16 im TV, wie viele Folgen wird es geben und wie geht es weiter?

Wann läuft „Die Bergretter“ Staffel 16 im ZDF?

Die Rückkehr der Bergretter lässt wohl nicht allzu lange auf sich warten. Wie gewohnt hat die Produktion der neuen Folgen im Februar begonnen. Traditionsgemäß ist dann wahrscheinlich im Herbst 2024 mit Staffel 16 zu rechnen. Genauer gesagt, könnte es im November 2024 soweit sein.

„Die Bergretter“ Staffel 16: Wie viele Folgen wird es geben?

Leider müssen wir uns bei der neuen Staffel „Die Bergretter“ auf eine Kürzung einstellen. Wie das ZDF nämlich bekanntgab, wird diese nur fünf anstatt wie üblich sechs Folgen haben. Das hat laut dem Sender programmplanerische Gründe. Für die sechste Folge der Staffel konnte schlichtweg kein Sendeplatz gefunden werden.

Doch gibt es bereits vor der Ausstrahlung von Staffel 16 einen Grund zur Vorfreude. Denn in seinem Statement kündigte das ZDF außerdem an, dass eine 17. Staffel erscheint, welche dafür sieben Folgen bekommt. Die ersten beiden Episoden sollen bereits im Herbst dieses Jahres gedreht werden.

„Die Bergretter“ Staffel 16: Wie geht es weiter?

+++ Achtung, es folgen Spoiler zu „Die Bergretter“ +++

Die letzte Folge der 15. Staffel endete mit einem Cliffhanger: Markus Köfler ringt mit den Folgen eines beinahe tödlichen Unfalls und strebt nach einem frischen Start mit seiner neuen Liebe Alexandra Winkler. Jedoch trübt die plötzliche Ankunft von Nina im Rollstuhl die Idylle. Wie kam es zu ihrer Behinderung und welche Auswirkungen hat ihr Zustand nun auf die Beziehung der beiden?

In „Die Bergretter“ Staffel 16 wird es wohl Antworten auf diese Fragen geben. Außerdem hält die Fortsetzung weitere Überraschungen bereit: Gerüchten zufolge könnten sich in der neuen Staffel einige Veränderungen in der Bergwacht Ramsau ergeben. Möglicherweise wird ein neues Teammitglied hinzustoßen und frischen Wind in die Gruppe bringen.

