Die beste und längste Folge Adventure Time – epische Schlacht inklusive

Diese Folge aus der 10. Staffel „Adventure Time“ ist etwas ganz Besonderes. Hier erfahrt ihr, warum diese Folge so außergewöhnlich ist und warum „Adventure Time“-Fans sie lieben.

Adventure Time: Worum geht es?

Ihr liebt animierte Filme und Serien? Dann kennt ihr bestimmt „Adventure Time“. Die Serie, die zehn Staffeln fasst, begleitet Finn, einen mutigen Jungen und seinen Hund Jake, der seine Form nach Belieben verändern kann. Die beiden erleben gemeinsam viele Abenteuer und Geschichten, begegnen eindrucksvollen Wesen und müssen die ein oder andere Entscheidung treffen.

In der Serie gibt es neben Finn und Jake noch einige wichtige Charaktere wie Prinzessin Bubblegum, Marceline, die Vampirkönigin, den Eiskönig, sowie den bösen Onkel Gumbald. „Adventure Time“ ist zum Beispiel auf Netflix oder Amazon Prime verfügbar.

Im folgenden Video könnt ihr nochmal einen Einblick in die Serie erhaschen, euch zurückerinnern oder neugierig werden.

Promo-Video: Adventure Time – Das entscheidende Abenteuer

„Come along with me“ – die letzte „True Adventure“-Folge, oder die erste eines neuen Abenteuers?

Die letzte Folge der zehnten Staffel ist extra lang und beinhaltet extra viel Aufschluss. Die Handlung spitzt sich zu, es kommt zu einem bitteren Kampf gegen das Böse, in den sich Finn und Jake und ihre Freunde mutig hereinstürzen. Dabei müssen die Freunde auch gegen ein ganz besonders böses Ungeheuer kämpfen. Am Ende führt jedoch nicht der Kampf, sondern die Musik, die Freundschaft und die Liebe zum Erfolg. Das böse Ungeheuer lässt sich nur dadurch zähmen.

Das macht den Charakter der ganzen Serie deutlich, denn Musik, Freundschaft und Wohlwollen werden immer wieder als heilsame Instrumente für eine friedliche Welt dargestellt. Es zeigt auch, dass die Serie einen tiefgründigen Charakter hat, der nicht die einfachste Lösung immer als beste akzeptiert.

Zudem werden viele offene Handlungsstränge aufgedröselt und es finden sich Erklärungen. Gleichzeitig werden auch Ausblicke in die Zukunft gewährt und weisen auf weitere Abenteuer hin, oder ein Abenteuer, welches nie zu Ende sein wird.

„Come along with me“ kann als Feuerwerk der Gefühle, der Erklärungen und des Vertrauens in das Gute gesehen werden und vielleicht als Ende und Anfang zugleich.

