Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass häufiges langes Sitzen die Gesundheit negativ beeinträchtigt und genauso schädlich sein kann, wie regelmäßig zu rauchen. Dies kann insbesondere während der Zeiten von Home-Office und digitalem Unterricht zum Problem werden. Eine Lösung dafür sind höhenverstellbare Schreibtische, die es ermöglichen, zeitweise im Stehen zu arbeiten. Wir haben für euch die besten Modelle und die passenden Angebote herausgesucht.

Schmerzfrei durch den Arbeitsalltag: Warum ein höhenverstellbarer Schreibtisch die Lösung sein kann

Wer regelmäßig im Home-Office arbeitet, der sollte sich auch Gedanken um die Ergonomie des Arbeitsplatzes machen. Höhenverstellbare Schreibtische sind da ein sehr guter Ansatz, da das Arbeiten im Stehen Fehlhaltungen verhindert und damit den Rücken entlastet. Tipp: Solche Anschaffungen könnt ihr in vielen Fällen direkt von der Steuer absetzen.

So funktioniert ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

Höhenverstellbare Schreibtische: Die verschiedenen Varianten

Um gesundheitlichen Problemen wie zum Beispiel Rückenleiden entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, immer mal wieder einige Zeit im Stehen zu arbeiten. Daher empfiehlt sich die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches. Dabei gibt es verschiedene Varianten: am günstigen sind verstellbare Schreibtische mit einer Kurbel zum Anpassen der Höhe. Elektrisch betriebene Höhenverstellungen sind teurer, aber natürlich auch komfortabler. Neben dieser Entscheidung müsst ihr euch auch bewusst werden, welche Maße die Tischplatte haben soll. Generell gilt: umso größer, umso teurer. Wenn ihr bereits einen guten Schreibtisch zu Hause habt, dessen Tischplatte ihr weiterverwenden wollt, so könnt ihr auch nur das passende Gestell für den höhenverstellbaren Schreibtisch kaufen und so eine Menge Geld sparen.

Flexispot: Höhenverstellbare Schreibtische für Profis Die Tische von Flexispot gibt es in zahlreichen Ausführungen und Otto kann euch dafür generell sehr gute Preise bieten. So bekommt ihr die einfachste Variante aus der Basic-Serie mit elektrischer Höhenverstellung in den Maßen 100 × 60 cm gerade für rund 220 Euro (Angebot bei Otto ansehen). Flexispot Basic-Serie Statt 299,99 Euro UVP: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit 2- Fach-Teleskop. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.04.2023 13:01 Uhr

Die Otto-Kunden sind zufrieden und vergeben sehr gute 4,5 von 5 Sternen bei etwa 100 Bewertungen. Gelobt wird die Stabilität und der einfache Aufbau des Tisches. Auch die Langlebigkeit soll gut sein. Einzig die Kabelführung soll nicht ganz optimal gelöst sein.

Songmics: Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein passendes Angebot für alle, die kein Markenprodukt benötigen, bekommt ihr vom Hersteller Songmics. Ihr bekommt den stufenlos elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch mit den Maßen 120 × 60 cm in edler Holzoptik für rund 190 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Zusätzlich könnt ihr auf der Produktseite häufig noch einen 15-Euro-Coupon unter dem Angebotspreis aktivieren und so noch mehr sparen. Im Preisvergleich werden sonst mindestens 200 Euro dafür berechnet.

Songmics LSD015X01 Statt 189,99 Euro: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, 60 x 120 x 72-120 cm, stufenlos verstellbar, gespleißte Platte, Memory-Funktion mit 4 Höhen. Coupon aktivieren und 15 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.04.2023 10:31 Uhr

Ihr wollt den Tisch noch in etwas breiter? Dann bekommt ihr ebenfalls bei Amazon den Tisch in 140 × 60 cm.

Songmics LSD016X01 Statt 209,99 Euro: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, 140 × 60 × 72–120 cm, stufenlos verstellbar, gespleißte Platte, Memory-Funktion mit 4 Höhen. Coupon aktivieren und 20 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.04.2023 12:32 Uhr

Die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben sehr gute 4,6 von 5 Sternen bei über 300 Bewertungen. Gelobt wird der einfache Aufbau und die gute Bedienbarkeit des Tisches. Auch die Langlebigkeit soll ordentlich sein. Jedoch ist der Tisch in der höchsten Höheneinstellung wohl etwas wackelig.

Jysk Slangerup: Elektrisch verstellbarer Schreibtisch für Preisbewusste

Bei Jysk bekommt ihr den elektrisch höhenverstellbaren Tisch „Slangerup“ in der Größe 80 × 160 Meter in Weiß oder Schwarz gerade zum Sparpreis von 300 Euro (Angebot bei Jysk ansehen). Hier lohnt es sich, den Tisch im Laden vor Ort abzuholen, da sonst noch 29 Euro Versandkosten dazu kommen. Ein Preisvergleich gestaltet sich schwierig, da es diesen Schreibtisch nur bei Jysk gibt. Im Vergleich zur Konkurrenz sind die Tische bei Jsyk aber ausgesprochen günstig.

Jysk Slangerup 160 x 80 cm – Weiß Statt 350 Euro: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch. Abholung kostenlos, sonst zzgl. 29 Euro Versandkosten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.04.2023 10:43 Uhr

Jysk Slangerup 160 x 80 cm – Schwarz Statt 350 Euro: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch. Abholung kostenlos, sonst zzgl. 29 Euro Versandkosten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.04.2023 11:47 Uhr

Die Konstruktion soll laut den Kundenbewertungen solide sein und auch mit Geräten schwer beladene Schreibtische ohne Probleme bewegen können. Insgesamt vergeben die Kunden 4,2 aus 5 Sternen bei 169 internationalen Bewertungen.

Ikea Bekant: Besonders robuste Schreibtische mit elektrischer Höhenverstellung

Auch Ikea hat ein reichhaltiges Angebot an höhenverstellbaren Schreibtischen. Zur Auswahl stehen Modelle in verschiedenen Maßen und Stilen. Ihr könnt euch also einen Tisch ganz nach eurem Geschmack aussuchen. Die höhenverstellbaren Tische von Ikea sind eine gute Lösung, es gibt sie auch in kleineren Ausführungen und die Verarbeitung der Schreibtische ist sehr robust, aber auch leider sehr teuer.

Der elektrisch höhenverstellbare Bekant-Schreibtisch von Ikea kostet mit den Maßen 120 × 80 cm 449 Euro und ist in der weißen Farbausführung besonders stylisch (Angebot bei Ikea ansehen). Unter der Tischplatte ist ein Netz angebracht, um Kabel zu verstecken. Braucht ihr den Tisch in etwas breiter, könnt ihr für 499 Euro bei der Variante mit einer Breite von 160 cm zuschlagen.

Ikea Bekant Schreibtisch - weiß (120 x 80 cm) Höhenverstellbarer Schreibtisch mit elektrischer Höhenregulierung zwischen 65 und 125 cm. Ordnen von Kabeln unter der Tischplatte (120 x 80 cm), maximale Belastung von 70 kg. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.04.2023 12:30 Uhr

Ikea Bekant Schreibtisch - weiß (160 x 80 cm) Höhenverstellbarer Schreibtisch mit elektrischer Höhenregulierung zwischen 65 und 125 cm. Ordnen von Kabeln unter der Tischplatte (160 x 80 cm), maximale Belastung von 70 kg. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.04.2023 13:14 Uhr

Knapp 40 Kunden haben ihre Bewertung hinterlassen und vergeben sehr gute 4,7 von 5 Sternen. Gelobt werden vor allem der einfache Aufbau, das stilvolle Design und die solide Konstruktion der Tische. Einzig die Handhabung der integrierten Kabelführung soll nicht besonders gut umgesetzt sein.

