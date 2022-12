Es muss nicht immer gleich ein teurer Kaffeevollautomat sein – oftmals reicht auch schon eine einfache Kaffeepadmaschine für den regelmäßigen Heißgetränk-Genuss aus. Wir stellen euch hier die besten Geräte unter 100 Euro vor.

Günstige Kaffeepadmaschinen: Kaffeepads vs. Kaffeekapseln

Das Ressort der Kaffeepadmaschinen wird fast ausschließlich von Philips mit seinen Senseo-Maschinen bedient. Trotzdem sind die Geräte verhältnismäßig erschwinglich und meist auch günstiger als Kapselkaffeemaschinen. Doch was unterscheidet die beiden Varianten der Kaffeezubereitung voneinander?

Die Unterscheidung von Kaffeepads und Kaffeekapseln ist an dieser Stelle wichtig. Kaffeepads sind flach und mit einem Zellstoff ummantelt, der gleichzeitig als Filter dient. Kaffeepads haben überwiegend eine Aluminium- oder Kunststoffhaut, sind teurer und weniger umweltverträglich. Geschmacklich gibt es zwischen den beiden Varianten zum Teil große Unterschiede, jedoch kann auch der Pad-Kaffee gut schmecken. Genau wie Kaffeekapseln sind auch Kaffeepads in so gut wie jedem Supermarkt verfügbar und größtenteils auch als günstige Eigenmarke erwerbbar.

Preis-Tipp: Philips Senseo HD6553/67

Die Philips Senseo (HD6553/67) ist mit knapp 50 Euro die günstigste Maschine in der Betrachtung und damit ein echter Preiskracher (Angebot bei Proshop anschauen). Sollte das Angebot bei Proshop ausverkauft sein, könnt ihr auch bei Amazon zuschlagen.

Philips Senseo HD6553/67 Statt 69,99 Euro UVP: Kaffeepadmaschine mit Crema Plus, 0,7 Liter Wassertank und automatischer Abschaltung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.12.2022 10:22 Uhr

Die HD6553 kommt bei Amazon mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen besonders gut bei den Kunden an. Die Ausstattung beschränkt sich auf das Wesentliche. Der Wassertank hat eine brauchbare Größe von 0,7 Litern und ist abnehmbar. Nach 30 Minuten schaltet sich die Maschine automatisch ab, der Filterhalter und die abnehmbaren Bauteile sind spülmaschinengeeignet.

Vorteile:

schnelle Aufheizzeit

leichte Handhabung

Nachteile:

überschaubare Ausstattung, der Preisklasse entsprechend

Gute Mittelklasse: Philips Senseo Select CSA240

Ebenfalls von Philips und etwas teurer ist die Philips Senseo Select CSA240, die ihr gerade für rund 60 Euro bei Amazon ergattern könnt (Angebot bei Amazon anschauen).

Philips Senseo Select CSA240/60 Statt 89,99 Euro UVP: Kaffeepadmaschine mit Crema Plus, Kaffeestärkewahl Plus für milden und starken Kaffee oder Espresso. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.12.2022 10:22 Uhr

Die CSA240 erreicht ebenfalls 4,4 von 5 Sternen in den Amazon-Rezensionen. Das Gerät bietet eine Memo-Funktion, mit der die Durchlaufzeit gespeichert werden kann. Zudem kann auch die Kaffeestärke direkt am Gerät in drei Stufen ausgewählt werden. Durch einen integrierten Kalkindikator bekommt ihr rechtzeitig eine Entkalkungserinnerung per LED-Anzeige.



Vorteile:

Kaffeestärkewahl & Memo-Funktion

Entkalkungserinnerung

Außenhaut aus recyceltem Plastik hergestellt

Nachteile:

kein Timer für Zubereitungsstart

Kaffeepadmaschine der Oberklasse: Philips Senseo Maestro CSA260/60

Diese erst im November 2022 auf dem Markt erschienene Kaffeepadmaschine Philips Senseo Maestro punktet mit einer hochwertigen Verarbeitung und einem abnehmbaren Wassertank. Dieser ist mit 1,2 Litern besonders groß. Amazon bietet euch aktuell für noch nicht mal 100 Euro das beste Angebot für das Gerät (Angebot bei Amazon ansehen).

Philips Senseo Maestro Statt 99,99 Euro UVP: Kaffeepadmaschine mit Kaffeestärkewahl und Memo-Funktion und 1,2 Liter Wasserbehälter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.12.2022 10:22 Uhr

Die Maschine schaltet sich nach einer gewissen Zeit selbst ab. Praktisch: Eine LED zeigt nach einer Weile an, wenn das Entkalkungsprogramm durchgeführt werden sollte. Die höhenverstellbare Abtropfschale ermöglicht die Verwendung verschiedener Tassen. Außerdem bietet das Gerät die Zusatzfunktionen der CSA240.



Vorteile:

gute Ausstattung (Kaffeestärkewahl, Memo-Funktion & Entkalkungserinnerung)

abnehmbarer großer Wassertank



Außenhaut aus recyceltem Plastik hergestellt

Nachteile:

Bedienung etwas kompliziert

Hybrid-Kaffeemaschine: Philips Senseo Switch HD6592/00

Könnt ihr euch nicht zwischen einer Kaffeepadmaschine und einer Filterkaffeemaschine entscheiden? Dann nehmt doch einfach beides in einem Gerät! Die Philips Senseo Switch HD6592/00 unterstützt sowohl klassischen Filterkaffee als auch Kaffeepads und wird mit einer hochwertigen Kanne geliefert. Das Gerät ist gerade für circa 95 Euro bei Otto zu haben (Angebot bei Otto anschauen) – Versandkosten kommen dazu.

Philips Switch HD6592/00 Statt 119,99 Euro UVP: Hybride Kaffeemaschine, unterstützt Kaffeepads und Filterkaffee. Lieferumfang inklusive 1l Kaffeekanne, Papierfilter und Kaffeepaddose. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.12.2022 10:22 Uhr

Über 7.000 Bewertungen bei Amazon mit im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bescheinigen eine sehr gute Leistung. Abgesehen von der Möglichkeit, auch Filterkaffee brühen zu können, fehlen diesem Gerät die meisten Zusatzfunktionen der hier zuvor vorgestellten Geräte. Die Kaffeestärke kann jedoch in zwei Stufen eingestellt werden.

Vorteile:

unterstützt sowohl Filterkaffee als auch Kaffeepads

in zahlreichen Farben erhältlich

inklusive 1 Liter Kaffeekanne

Nachteile:

relativ wenig Funktionen

