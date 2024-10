„Die Schule der magischen Tiere“-Reihenfolge: Die Filme und Bücher aufgelistet

„Die Schule der magischen Tiere“ begeistert als Bücher und Filme viele Kinder. In welcher Reihenfolge ihr diese lesen und schauen solltet, erfahrt ihr hier.

Filmspaß für Groß und Klein gibt es im Film „Die Schule der magischen Tiere“. In diesem kommt Ida Kronberg (Emilia Maier) neu an die Wintersteinschule und trifft den sprechenden Fuchs Rabbat. Dieser wird von nun an ihr treuer Begleiter und zeigt ihr, warum diese Schule so gar nicht gewöhnlich ist.

Neben den drei Filmen, die bis heute erschienen sind, hat die Autorin Margit Auer jede Menge Bücher über die Tiere der Wintersteinschule geschrieben, die besonders die jüngeren Leser verzaubern. Wir zeigen euch, wie ihr die Filme in der richtigen Reihenfolge schaut und die Bücher richtig lest, um dabei nichts zu verpassen.

„Die Schule der magischen Tiere“-Reihenfolge – die Filme

Obwohl der erste Teil der beiden Filme bereits vor der Pandemie abgedreht war, kam er schließlich erst am 14. Oktober 2021 in die deutschen Kinos. Der zweite Teil folgte zugleich und erschien im Herbst 2022 auf der großen Leinwand. Ein weiterer dritter Teil kam im September 2024 in die Kinos, sodass ihr weitere Abenteuer mit Ida und Rabbat erleben könnt.

Das sind alle Filme der „Die Schule der magischen Tiere“-Reihe in der richtigen Reihenfolge:



Die Reihenfolge der Buchvorlagen

Für Fans der Filme lohnen sich auch die Buchvorlagen. Eine praktische Liste der Buchreihe in chronologischer Reihenfolge haben wir euch, zusammen mit zwei Listen der Nebengeschichten „Die Schule der magischen Tiere – Endlich Ferien!“ und „Die Schule der magischen Tiere ermittelt“, hier zusammengestellt:

„Die Schule der magischen Tiere – Endlich Ferien“ in der richtigen Reihenfolge

„Die Schule der magischen Tiere ermittelt“ in der richtigen Reihenfolge

