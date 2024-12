Die Welt geht unter, sucht euch einen neuen Planeten – Brettspiel mit 4,9 Sternen auf Amazon

Ihr liebt Brettspiele und seid vom Weltall fasziniert? Dann ist „Beyond the Sun“ genau das Richtige für euch. Mit diesem Expertenspiel reist ihr in die Zukunft!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Darum geht es beim Brettspiel „Beyond the Sun“

Wenn ihr dringend etwas Neues für eure Spielesammlung braucht, solltet ihr einen Blick auf „Beyond the Sun“ von Strohmann Games werfen. Das Brettspiel versetzt euch in ein düsteres und spannendes Szenario: Es ist das 23. Jahrhundert und die Erde beginnt zu sterben.

Anzeige

Die Menschheit braucht eine neue Heimat. Dank neuer Technologien ist es möglich, über das Sonnensystem hinaus zu reisen. Eure Aufgabe ist es, als Anführer einer Fraktion das Überlebern eurer Anhänger zu sichern.

Bei diesem erforscht ihr Technologien, produziert Ressourcen, bewegt Raumschiffe und kolonisiert Systeme. Nur mit der richtigen Strategie kann sich die Fraktion mit den meisten Punkten den Sieg sichern. Auf Amazon könnt ihr „Beyond the Sun“ bestellen.

Anzeige

Beyond the Sun | Expertenspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2024 05:34 Uhr

Für wen sich das Spiel eignet

„Beyond the Sun“ ist ein Expertenspiel. Das bedeutet, ihr solltet schon etwas Erfahrung mit Strategiespielen mitbringen oder euch vor dem Spielen besonders gut in das Regelwerk einlesen. Ihr könnt das Brettspiel mit zwei bis vier Spielern ab zwölf Jahren ausprobieren. Eine Partie dauert etwa 90 bis 120 Minuten.

Anzeige

Seid ihr noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für die Familie, habt ihr mit dem Expertenspiel eine schöne Bescherung, die ihr gleich gemeinsam ausprobieren könnt. Auch zum Geburtstag ist „Beyond the Sun“ für kleine und große Weltraumfans zu empfehlen.

Unsere desired.de-Kollegen verraten euch, welche Sätze ihr an Weihnachten vermeiden solltet, wenn ihr die Stimmung aufrechterhalten wollt.

Sätze, die ich an Weihnachten nicht hören will

Die Sternebewertung spricht für sich

Auf Amazon schneidet „Beyond the Sun“ in den Bewertungen auffallend gut ab. 4,9 von 5 möglichen Sternen erhält das Spiel im Schnitt. Und auch bei Boardgamegeek kommt das Weltraumabenteuer mit 7,9 von 10 Sternen sehr gut weg. Hier könnt ihr also nichts falsch machen, wenn ihr euch in das Abenteuer stürzt und neue Planeten erkundet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.