Mit „Disney100“ findet 2023 eine Riesen-Ausstellung des Mäusekonzerns in München statt. Wir verraten euch, wo und wie ihr Tickets für das Event bekommt.

Dieses Jahr feiert die Firma Disney ihr 100-jähriges Jubiläum und lädt euch dazu ein, mitzufeiern. Ab April 2023 könnt ihr in München die Anfänge und Meilensteine der Walt Disney Company erleben und euch gemeinsam mit Mickey und Co. auf eine Reise durch die Zeit begeben. Tickets für die „Disney100“-Ausstellung gibt es bereits ab 24,90 Euro auf Eventim. Im folgenden Abschnitt verraten wir euch, welche Ticketarten zur Verfügung stehen und was euch auf der Ausstellung alles erwartet.



„Disney100“ 2023: Termine in Deutschland

Die „Disney100“-Ausstellung findet vom 18. April bis zum 03. September 2023 in der kleinen Olympiahalle in München statt. Die Ausstellung öffnet jeden Morgen um 10:00 Uhr und kann bis 21:00 Uhr in flexiblen Zeit-Slots gebucht werden. Neben den normalen Tickets bietet Disney euch auch VIP-Tickets an, die sowohl einen schnellen als auch flexiblen Einlass ohne Zeit-Slot und Wartezeit ermöglichen. Da der Verkauf bereits vor einiger Zeit begonnen hat und solche Tickets meist schneller weg sind, als ihr „Disney“ sagen könnt, empfehlen wir euch, schnellstmöglich welche zu reservieren.



Das sind die Termine der „Disney100“-Ausstellung 2023:

Dienstag, 18. April 2023 – Sonntag, 03. September 2023, München, Kleine Olympiahalle

Achtung! Die Tickets solltet ihr immer auf offiziellen Händlerseiten buchen. Auf inoffiziellen Plattformen werden diese meist zu überteuert und teilweise gefälscht angeboten. Was ihr beim Ticketkauf sonst noch beachten solltet, erfahrt ihr in unserem Video:



Was erwartet uns auf der „Disney100“-Ausstellung 2023?

Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie die Walt Disney Company entstanden ist und wer eigentlich hinter den berühmten Figuren des Konzerns steckt, seid ihr auf der „Disney100“-Ausstellung genau richtig. In über 250 einzigartigen Exponaten stellt die Mäusefirma ihre Erfolgsgeschichte und wichtige Meilensteine vor, die den Zauber von Disney ausmachen. Die Ausstellung ist für alle Altersgruppen zugänglich und bietet nicht nur langweilige Exponate, sondern lädt auch zum Sehen, Hören und Interagieren ein.



