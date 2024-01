Dschungelcamp 2024: Wer ist nach der zwölften Folge raus?

Seit dem 19. Januar 2024 wird um die Dschungelkrone gekämpft. Welcher Promi in der zwölften Folge gehen musste, erfahrt ihr hier.

Endlich ist die lange erwartete 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gestartet, bei der die Zuschauer seit dem 19. Januar 2024 die Abenteuer von elf prominenten Teilnehmern in Australien miterleben können. Dieses Jahr, in dem das Format sein 20-jähriges Jubiläum feiert, werden die Teilnehmer von den bekannten Gesichtern Sonja Zietlow und Jan Köppen in ihrem berühmten Camp willkommen geheißen. Fans können das Geschehen rund um das begehrte „Dschungel“-Krönchen live auf RTL verfolgen oder die Episoden nachträglich auf dem Streamingdienst von RTL+ anschauen. Zudem halten wir euch kontinuierlich auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen im Camp und informieren euch darüber, welcher Star das Camp als Nächster verlässt.

Dschungelcamp 2024: Wer muss nach der zwölften Folge gehen?

In Episode zwölf der Sendung verabschiedete sich Heinz Hoenig aufgrund gesundheitlicher Probleme unfreiwillig vom Camp, wodurch es in dieser Folge zu keiner regulären Eliminierung eines Promis kam. Trotzdem gaben die Moderatoren bekannt, welcher Teilnehmer unter normalen Umständen hätte ausscheiden müssen. Mit den geringsten Stimmen konfrontiert, steht Kim Virginia Hartung nun in Episode dreizehn möglicherweise vor dem Aus.

Das ist in Folge 12 des Dschungelcamps passiert

In einem emotionalen Moment beim Wäschewaschen offenbarte Twenty4Tim unter Tränen gegenüber Lucy Diakovska, dass er sie als seine größte Inspiration sieht und ihre Authentizität, Stärke sowie ihr Mitgefühl hochschätzt. Lucy zeigte sich tief berührt und lobte den Influencer für seine Entwicklung im „Dschungel“. Gleichzeitig diskutierten andere Teilnehmer wie Leyla Lahouar über den strengen Geruch ihrer Kleidung im Camp, den Fabio Knez mit dem Geruch von Fäulnis verglich. Ein prickelndes Gespräch über intime Träume entstand zwischen Kim Virginia Hartung und Twenty4Tim. Während Twenty4Tim eine Nacht mit Dieter Bohlen oder Nazan Eckes in Erwägung zog, äußerte Kim Virginia Hartung Interesse an Oliver Pocher und schloss auch „Dschungel“-Moderator Jan Köppen nicht aus. Zusätzlich spielte sie darauf an, dass sie in der Vergangenheit gerne etwas mit Abel Tesfaye von The Weeknd angefangen hätte.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Camp teilte David Odonkor in einem kurzen Rückblick seine Vermutung mit, dass seine Aufrichtigkeit der Grund für seine Verbannung war. Während eines Telefonats mit seiner Freundin Marilena Grabowski zeigte er sich emotional, besonders beim Lesen eines Briefes seiner Tochter. Inzwischen trat Lucy ihre „Dschungelprüfung“ im „Hotel VersaGe“ an, wobei sie von Kim und Leyla bis zur Hängebrücke begleitet wurde. Dort kam es zwischen den beiden erneut zu Streitigkeiten. Der Kern des Disputs war klar: Kim beharrte darauf, dass sie eine Chance bei Mike Heiter gehabt hätte, wenn sie es gewollt hätte, während Leyla ihr vorwarf, manipulativ zu agieren. Eine Aussöhnung blieb aus.



Lucy Diakovska war in ihrer Prüfung gezwungen, in einem zweigeschossigen Hotel in acht verschiedenen Räumen nach versteckten Sternen zu suchen. Während ihrer Suche traf sie auf eine Vielzahl von Tieren, darunter Schlangen, Krokodile und Skorpione, und musste sich zudem durch einen Raum voller Fleischinnereien kämpfen. Obwohl sie sich mutig und kompetent zeigte, gelang es ihr aufgrund der begrenzten Zeit von zehn Minuten nur, vier von acht möglichen Sternen zu sammeln. Zurück im Camp erzählte sie ausführlich von ihrer gruseligen Prüfung und ließ die anderen lange im Unklaren, bevor sie die Anzahl der errungenen Sterne preisgab. Zum Abendessen gab es für die Stars Walabi-Schwänze, die allerdings nicht bei allen gut ankamen.

Heinz Hoenig schwelgte am Lagerfeuer nostalgisch in Erinnerungen an seine Anfänge als Schauspieler, als sein beeinträchtigter Gesundheitszustand durch Husten erkennbar wurde. Bald darauf kehrte er zusammen mit Dr. Bob zum Feuer zurück. Dort verkündete der „Medizinmann“, dass Heinz aus Vorsichtsgründen das Camp verlassen müsse, da die rauen Wetterbedingungen ihm deutlich zusetzten. Mit großer Trauer verabschiedeten sich die anderen Prominenten von ihm, einem Mann, der trotz seiner robusten Erscheinung einen sanften Kern besitzt.

Die Bewohner des „Dschungelcamps“ erlebten einen emotionalen Moment, als sie ihre persönlichen Briefe erhielten. Lucy war zu Tränen gerührt, als sie ihre Post aus dem „Dschungeltelefon“ abholte. Felix von Jascheroff wurde ungewohnt emotional, als Lucy den Brief seiner Verlobten Alexandra Sophie vorlas. Auch Fabio zeigte tiefe Gefühle, da er Briefe sowohl von seiner Freundin Darya Strelnikova als auch von seinem Vater bekam, der seinen Stolz und Liebe zum Ausdruck brachte. Mike erhielt von seiner Mutter einen Rat, den Leyla ihm vorlas, und zwar, sich nicht auf das Niveau von Kim herabzulassen, was Leyla selbst tief berührte und sie sich fragte, ob die Nachricht vielleicht an sie gerichtet war. Zudem motivierte Eugen Lopez, Mikes „Dschungelbegleitung“, ihn in Bezug auf Leyla mit den Worten „Go for it!“. Tewnty4Tim und Leyla wurden ebenfalls mit liebevollen Worten ihrer Mütter bedacht, und Lucy erhielt lange Zeilen von einer unbekannten, aber ihr sehr nahestehenden Frau.

Diese Promis nehmen an der diesjährigen Staffel teil

In der 17. Staffel der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" findet sich ein vielfältiges Ensemble an Prominenten, darunter Reality-TV-Persönlichkeiten, Schauspieler und Modeschöpfer. Diese elf verschiedenen Teilnehmer aus verschiedensten Bereichen garantieren bereits im Voraus für eine unterhaltsame Staffel, dank ihrer bunten und abwechslungsreichen Zusammensetzung.

Diese Promis haben das Camp schon verlassen

