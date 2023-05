In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die „Eberhofer“-Filme und zeigen euch die richtige Reihenfolge der beliebten deutschen Krimireihe.

Die „Eberhofer“-Filmreihe ist ein unterhaltsames und spannendes Krimifranchise, das mit jedem neuen Film an Popularität gewinnt und auf den Kriminalromanen von Rita Falk basiert. Sie erzählen die Geschichte des Provinzpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), der in Niederbayern ermittelt. An seiner Seite steht seine chaotische, aber liebenswerte Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff), die immer wieder für Verwirrung sorgt. Auch sein bester Freund Rudi (Simon Schwarz), ein ehemaliger Privatdetektiv, mischt sich gerne in die Ermittlungen ein und bringt Franz damit oft in Schwierigkeiten. Nicht zu vergessen ist auch Franz' quirlige Oma (Ilse Neubauer/Enzi Fuchs), die mit ihrem exzentrischen Verhalten und ihren köstlichen Guglhupfen immer für Aufsehen sorgt. Zusammen versprechen sie beste Unterhaltung mit viel bayerischem Humor. Um den Überblick über die richtige Reihenfolge der Filme zu behalten, präsentieren wir hier die Abenteuer des liebenswerten Ermittlers in chronologischer Reihenfolge.

Was ist die richtige Reihenfolge der „Eberhofer“-Filme?

Ganze acht Filme hat die beliebte Krimireihe schon auf die Kino-Leinwand gebracht. Die „Eberhofer“-Filme nach Erscheinungsdatum haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

So geht es mit den „Eberhofer“-Filmen weiter

Nach acht erfolgreichen Kinoabenteuern steht der neunte Fall des bayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer vorerst als letzter Teil der Reihe fest. Der Film mit dem Titel „Rehragout-Rendezvous“ basiert auf der aktuellen und vorläufig letzten Episode von Rita Falks Buchreihe. Doch Fans können aufatmen, denn eine Fortsetzung in Romanform ist bereits in Planung. Und wer nach dem Filmmarathon ein wenig an die frische Luft will, kann sich mit einem Ausflug zu den Drehorten der Krimireihe eine kleine Auszeit vom Bildschirm gönnen.

