ECOVACS DEEBOT T30 OMNI: Dieser Saug-Wischroboter ist eine wirkliche Hilfe im Haushalt

Starke Saugleistung, auch in Ecken und entlang von Kanten – der ECOVACS DEEBOT T30 OMNI setzt neue Maßstäbe im Haushalt und kann euch die Hausarbeit endlich in dem Maße erleichtern, wie ihr es euch von einem Saug-Wischroboter erhofft.

Saug-Wischroboter haben in den vergangenen Jahren bereits große technologische Sprünge gemacht, einige Schwachstellen bei der Reinigungsleistung sind bislang allerdings geblieben, sodass so manches Gerät eher eine teure technische Spielerei als eine tatsächliche Hilfe im Haushalt war. Mit dem ECOVACS DEEBOT T30 OMNI ändert sich das nun ein für allemal – hier erfahrt ihr, welche Innovationen das Modell so einzigartig machen.

Die Neuerungen des T30 OMNI im Überblick:

Anzeige

TruEdge-Technologie für saubere Ecken und Kanten

ZeroTangle Technologie gegen verfangene Haare in der Bürste

Platzsparende Mini OMNI Station





Anzeige

Top-Reinigungsergebnisse – auch in Ecken und an Kanten

Mit nur einem Millimeter Abstand wird gründlich an Ecken und Kanten gereinigt (© ECOVACS)

Der DEEBOT T30 OMNI ist mit der innovativen TruEdge-Technologie ausgestattet, durch die für andere Geräte schwer zugängliche Stellen besonders zuverlässig gereinigt werden können. Mit einem Abstand von nur einem Millimeter zu Wänden, Kanten, Ecken sowie Tisch- und Stuhlbeinen und schmiegt sich das neue ECOVACS-Modell besonders eng an, um überall gründlich saugen und wischen zu können. Dabei unterstützt der stufenlos verstellbare Mop-Extender, der sich automatisch anpasst und mit seinem vollständig aus- und einziehbaren Design jeden Winkel erreicht.

Anzeige

Darüber hinaus arbeiten fortschrittliche Algorithmen zur kooperativen 3D-Rundumerkennung mit dem integrierten LiDAR-Sensor, strukturiertem 3D-Licht und einem Kantenerkennungssensor zusammen, um eine präzise Abstandsberechnung sowie eine agile Hindernisvermeidung zu ermöglichen.

Saugstarke Technik

Die starke Saug- und Wischkraft des T30 OMNI sorgt für eine gründliche Reinigung aller Bodenarten – und das in einem Durchgang. (© ECOVACS)

Das Herzstück des DEEBOT T30 ist seine speziell entwickelte V-förmige Walzenbürste, die fest auf dem Boden haftet, effektiv Staub und Schmutz von Böden aufnimmt und sogar tief in die Ritzen von Teppichen vordringt. Ausgestattet mit einem leistungsstarken neuen Hochgeschwindigkeitsmotor liefert ECOVACS eine außergewöhnliche Reinigungsleistung mit einer beeindruckenden Saugkraft von 11.000 Pascal. Vergleichbare Produkte in der Preisklasse bieten meist nur halb so viel Power. Das Resultat: makellos saubere Böden in nur einem Reinigungsdurchgang.

Anzeige

Keine Haare mehr im Bürstenkopf

ECOVACS hat für den T30 OMNI ein neues smartes Feature entwickelt, das ein weiteres lästiges Problem von Staubsaugerrobotern löst: Die ZeroTangle-Technologie sorgt dafür, dass sich keine Haare mehr in den Bürsten des Saug-Wischroboters verfangen. Dabei helfen das 21-Grad-Flachborsten-Design der Walzenbürste und nach außen rotierende, abgewinkelte Borsten für diagonales Kehren. Da sie statische Anziehung verhindern, kommt es automatisch zu weniger Verfilzungen. Die integrierten Doppelkamm-Zahnreihen im Walzenbürstenfach fegen die Haare zudem direkt in die Saugöffnung.

Kompakte All-in-One-Lösung: Die Mini OMNI Station

Die Mini OMNI Station lässt sich optimal in jeden Raum integrieren (© ECOVACS)

Anzeige

Die platzsparend entwickelte und zugleich leistungsstarke Mini OMNI Station kombiniert Stil und Reinigungseffizienz. Gebrauchte Mopps werden im Inneren der Station im 70 Grad Celsius heißen Wasserbad gereinigt und anschließend mit Heißluft trockengeföhnt. Das vermeidet Bakterienbildung sowie schlechte Gerüche und erspart euch die manuelle Reinigung. Darüber hinaus reinigt sich der Staubbehälter des mobilen Saug-Wischroboters von ganz allein, sodass das Gerät für lange Zeit autark auf Schmutzpatrouille gehen kann.

Verschiedene Designs erhältlich

DEEBOT T30 OMNI ist in Schwarz erhältlich, die Pro-Variante gibt es zudem in Weiß/Silber und Rosé (© ECOVACS)

Wenn ihr euch mit dem selbstständigen Saug-Wischroboter die Hausarbeit erleichtern wollt, lohnt es sich, jetzt zuzuschlagen, denn zum Produkt-Launch bietet ECOVACS jetzt auf Amazon 100 Euro Rabatt auf den T30 OMNI Pro. Dadurch ist das Modell statt für 999 Euro für nur 899 Euro zu haben. Ihr habt zudem die Wahl zwischen drei Farbvarianten. Den T30 OMNI gibt es in Schwarz, den T30 OMNI Pro in Weiß/Silber und Rosé, sodass ihr das Gerät nach eurem Einrichtungsstil auswählen könnt.

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit ECOVACS ROBOTICS HOLDINGS LIMITED, Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf erstellt.