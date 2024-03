Elektro-Corsa endlich günstig: Opel lässt Preise purzeln

Coole Karre für kleines Geld: Der Opel Corsa Electric Yes setzt auf fortschrittliche Technik zum geringen Preis und macht Fahrspaß mit Strom noch attraktiver.



Da drehen vor Vorfreude die Reifen durch! Seit Februar 2024 bietet Opel sein neues Sondermodell Corsa Electric Yes an und lässt die Augen von Auto-Liebhabern dank seines bemerkenswerten Preises strahlen: Ab 29.990 Euro ist der Elektrowagen verfügbar und setzt mit seiner Marke unter 30.000 Euro einen neuen Maßstab. Bisher war das Basismodell für ungefähr 35.000 Euro zu erwerben, doch der Preis sorgte in der Presse und unter Experten für Kritik. Der Tenor, dass elektrobetriebene Autos deutlich günstiger in der Anschaffung sein sollten, klang nicht ab. Nun reagiert der Konzern und will mit dem verbesserten Yes-Modell sein Image aufpolieren.

Corsa Electric Yes: Sondermodell mit zahlreichen Features

Bedeutet ein reduzierter Preis gleichfalls verminderte Leistung? In keinem Fall! Opel schlägt bei seinem Sondermodell den entgegengesetzten Weg ein und stattet ihn zusätzlich mit besonderen Features aus, die im Basismodell teilweise nicht vorhanden sind. Fahrvergnügen bereiten unter anderem:

automatische Einparkhilfe

Sportsitze

Multimediasystem

Schnittstellen zu Apple CarPlay oder Android Auto

Damit zeigt Opel, dass ein niedriger Preis keinesfalls Verzicht bedeuten muss. In Anbetracht dessen erhalten Käufer mehr Leistung und Inhalt zum geringeren Preis. Experten vermuten, dass der Strategiewechsel erst der Anfang sein könnte und er sich auch auf andere Modelle bei Opel auswirken könnte.



Klassiker im grünen Gewand: Über diese sieben Autos als E-Version würden wir uns freuen:



Corsa Electric Yes: Sportlich unterwegs

Das moderne Design und der bemerkenswerte Preis des Corsa Electric Yes soll besonders die jüngere Zielgruppe ansprechen. Mit sportlichem GS-Look und auffälligen Sonderlackierung in Rot, Grau, Schwarz oder Blau wird auf optischer Ebene Coolness versprüht, während der günstige Startpreis unter 30.000 Euro eine gute Entscheidungshilfe bietet, E-Autos eine Chance zu geben.

Bis zu 357 Kilometer können laut Herstellerangaben mit einer Stromladung zurückgelegt werden. Natürliche Einflüsse und die persönliche Fahrweise beeinflussen diese Angabe in der Realität jedoch. Für Einsteiger und Anfänger, die sich für einen deutlich emissionsfreieren Straßenverkehr einsetzen möchten, ist der Corsa Electric Yes ein Angebot, das nachhaltige Denkweise und Coolness miteinander kombiniert.



