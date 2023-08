Google bietet mittlerweile allerhand nützliche Tools. Jetzt hilft der Google Grammatik-Check auch euer Englisch zu verbessern.

Google stellte beim Google Support sein neues Feature der Grammatik-Überprüfung vor. Mit dessen Hilfe könnt ihr die Grammatik eines einzelnen Satzes überprüfen lassen, wenn ihr euch nicht sicher sein, ob diese korrekt ist. Außerdem checkt die Überprüfung auch, ob ihr alle Wörter richtig geschrieben habt und verbessert sie automatisch. Dabei greift Google auf eine AI zurück, die, wie Google selbst sagt, aktuell noch nicht zu 100% akkurat ist.

So aktiviert ihr die Google Grammatik-Überprüfung

Leider müsst ihr, um die Funktion hier in Deutschland zu nutzen, einen VPN aktivieren, der eine Verbindung zu einem Server in den USA herstellt. Das ist nötig, weil die Funktion beim deutschen Google noch nicht integriert ist. Nachdem ihr also eine Verbindung zu einem VPN hergestellt habt, könnt ihr „google.com“ besuchen. Gegebenenfalls müsst ihr noch einmal auf den English-Button drücken, damit sich Google auch wirklich auf Englisch umstellt. Nun könnt ihr einen englischen Satz in die Suchzeile eingeben. Zusätzlich schreibt ihr am Ende noch „grammar check“ dazu, um die Überprüfung zu aktivieren.

Anwendungsbeispiel für die Google Grammatik-Überprüfung

Ihr könnt euren Satz absichtlich falsch schreiben, um die Korrektur zu testen. Wir haben das in unserem Beispiel gemacht:

So sieht der Grammar-Check bei Google aus (© Screenshot / Google)

Unter dem Button „Feedback“ könnt ihr eine Rückmeldung zur Verbesserung geben. Ihr könnt auswählen zwischen (aus dem Englischen übersetzt):

„Das ist hilfreich.“

„Das ist nicht relevant.“



„Der Vorschlag ist nicht korrekt.“



„Der Vorschlag ist beleidigend.“

In der Textbox könnt ihr noch einen Kommentar hinzuschreiben und klickt dann auf „Send“.

Einschränkungen des Grammatik-Checks von Google

Momentan ist das Feature allerdings nur in der englischen Sprache verfügbar. Natürlich gibt es zudem auch Regeln. Überprüft werden, dürfen keine Sachen, die gegen die Richtlinien von Googles Suche verstoßen. Dazu gehören unter anderem gefährliche, hasserfüllte und gewalttätige Inhalte.

