Bekommt ihr in eurem Job das Gehalt, das ihr verdient? Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit will bei der Beantwortung dieser Frage helfen. In dem Online-Tool könnt ihr für jedes Bundesland und Großstädte in Deutschland sehen, wie viel Kollegen in eurem Beruf verdienen.

Ratgeber Facts

Der Entgeltatlas eignet sich vor allem, wenn das nächste Personalgespräch ansteht und ihr eine Gehaltserhöhung erfragen wollt. Auch wenn ihr euch neu bei einer Stelle bewerbt und dort die Frage nach dem Wunschgehalt auftaucht, könnt ihr das Tool der Bundesagentur für Arbeit heranziehen, um einen Richtwert für das Gehalt zu erhalten.

Entgeltaltas der Arbeitsagentur: Wie viel verdient man in Deutschland?

Das Angebot der Arbeitsagentur funktioniert einfach und schnell:

Öffnet den entsprechenden Webdienst im Browser. Das funktioniert sowohl am PC als auch am Smartphone. Gebt in das Suchfeld den Beruf ein, für den ihr das Gehalt sehen wollt. Im Dropdown-Menü gibt es einige Vorschläge, die zu eurer Eingabe passen. Wählt das richtige Ergebnis heraus. Im Anschluss seht ihr das Bruttogehalt für den gewählten Beruf. Dabei werden verschiedene dazugehörige Arbeitsfelder zusammengefasst. Die Werte kann man in einer Tabelle oder Grafik ansehen. Es werden sowohl der Median als auch der Höchst- und niedrigste Wert angezeigt. So kann man schnell sehen, was man als Neueinsteiger oder Experte in dem ausgewählten Bereich verdienen könnte. Die Angaben sind nicht geschlechter- und altersspezifisch. Im unteren Bereich erhaltet ihr detailliertere Angaben könnt die Werte nach Geschlechtern und Altersgruppen trennen. Zudem könnt ihr regionale Unterschiede in den Gehältern ausmachen, indem ihr nach gewünschten Bundesländern oder Städten sucht. So seht ihr schnell, in welchen Regionen das Gehalt für den ausgewählten Beruf bundesweit am höchsten und niedrigsten ist.

Bekomme ich genug Gehalt? Zum Tool der Arbeitsagentur

Bei den Angaben sollte man berücksichtigen, dass es sich um Durchschnitts- und somit Richtwerte handelt. Bei der nächsten Gehaltsverhandlung habt keinen rechtlichen Anspruch darauf, genauso viel zu verdienen, wie dort angegeben ist. Sollt ihr laut eurem Arbeitsvertrag nicht darüber sprechen sollen, was ihr monatlich bekommt, könnt ihr mit dem Entgeltatlas zumindest einen Eindruck davon bekommen, ob ihr fair bezahlt werdet oder ob noch Luft nach oben ist. Das Tool bietet Daten über 4.000 Berufe und basiert auf Daten zu realen Einkommen von Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2021.

