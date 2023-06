Eschuhe hat mit 50.000 Schuhe- und Taschenmodelle ein breites Angebot. Wir verraten, wie seriös der Online-Anbieter ist.

Eschuhe bietet aber noch einiges mehr an als eine breite Palette von Schuhen. Geldbörsen, Gürtel, Socken und jede Menge andere Accessoires runden das Angebot ab. Die Webseite des Anbieters ist sehr übersichtlich und ihr könnt nach Kategorien oder Marken suchen. Über 500 Marken sind hier erhältlich, darunter Tommy Hilfiger, Geox, Tamaris, Dr. Martens, Adidas, UGG, Rider, Pepe Jeans. Innerhalb von Deutschland könnt ihr sogar kostenlos bestellen und gegebenenfalls die Ware zurücksenden.

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit Eschuhe

Auf der bekanntesten Bewertungsplattform, Trustpilot, könnt Ihr 1549 Bewertungen einsehen. Davon sind 52 % Fünf-Sterne-Bewertungen und 41 % Ein-Stern-Bewertungen. Insgesamt bekommt Eschuhe mit einem Gesamtscore 3,6 von 5 eine eher durchschnittliche Bewertung. Am häufigsten sind die Kunden mit der Retourenabwicklung, Lieferverzögerungen und der fehlenden Kommunikation, wenn es um Rückerstattung geht, unzufrieden. Aufgebrachte Kunden schreiben „Finger weg von dieser Firma“ und „absoluter Mist“. Eine Kundin erzählt, sie habe vier Paar Schuhe bestellt und vier Kartons erhalten, aber nur in drei dieser Kartons waren Schuhe enthalten. Das ist nur eine von vielen kuriosen Geschichten, die mit Eschuhe in Verbindung stehen.

Da es aber immer noch mehr positive als negative Bewertungen gibt, wollen wir uns auch diesen widmen. In den Fünf-Sterne-Bewertungen wird vor allem die schnelle Lieferung und das günstige Angebot gelobt. Es lässt sich auch herauslesen, dass die Firma auf unnötige Plastikbeutel verzichtet und stattdessen auf Kraftpapierbeutel setzt.

Überwiegen nun die Vorteile oder die Nachteile bei Eschuhe?

Es gibt in den Bewertungen bei Trustpilot kaum Erfahrungen, die mit zwei, drei oder vier Sternen geteilt werden. Überwiegend sind die positiven Bewertungen. Angebot, Qualität und Preis lassen sich positiv hervorheben. Die Firma, mit Sitz in Frankfurt, ist seriös, darf sich aber in punkto Kundenkommunikation und Retourenabwicklung stark verbessern.

