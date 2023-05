In diesem Artikel erfahrt ihr, was die ETA Abkürzung bedeutet und in welchem Zusammenhang dieses Kürzel oft verwendet wird.



Ob Wirtschaft, Politik und weitere – Abkürzungen finden sich heutzutage in nahezu allen Bereichen. So auch die ETA Abkürzung, die oft in den Bereichen Transport und Logistik zum Einsatz kommt. Doch was die ETA Abkürzung nun bedeutet und welche ähnlichen Kürzel in diesem Zusammenhang verwendet werden, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Das Wichtigste vorweg, die ETA Abkürzung kommt aus dem Englischen und steht für Estimated Time of Arrival, was in die deutsche Sprache übersetzt „voraussichtliche Ankunftszeit“ bedeutet.

Seid ihr neu in einer Chat-Gruppe und fragt euch, was die Abkürzungen bedeuten? Schaut euch unser Video an und frischt euer Wissen auf.

In welchem Zusammenhang wird die ETA Abkürzung verwendet?

Für die heutige Planung von Transport und Logistik ist die Estimated Time of Arrival, also die ETA Abkürzung, unerlässlich. Ebenso wie im großen Stil bei Frachtschiffen, LKWs und produzierenden Unternehmen, die, um Lagerkosten zu sparen, ihre Fertigung auf einen Just-in-Time-Prozess ausgerichtet haben, gibt es auch eine ETA bei euch. Denkt an dieser Stelle beispielsweise daran, wenn ihr auf eure Pakete wartet und der Versandhandel eine voraussichtliche Ankunftszeit für eure bestellten Waren angibt. Wenn also das nächste Mal von einem ETA Datum die Rede ist, wisst ihr, dass es sich dabei um das Datum handelt, an dem euere Pakete voraussichtlich ankommen.

Auch der Fahrplan des Zuges oder euer Navigationsgerät im Auto geben ebendiese Ankunftszeit an und rechnen die Geschwindigkeit, die Verkehrslage, das Wetter und womöglich noch weitere Faktoren für eine möglichst genaue Angabe ein. Doch je nach Ereignissen schwankt die voraussichtliche Ankunftszeit. Man stelle sich nur einen Stau vor, durch den die ETA meist nach hinten verschoben und damit verändert wird.

Eure zweite Lerneinheit zu den gängigen Chat-Abkürzungen findet ihr hier. Klickt euch durch unsere Bilderstrecke:

Ähnliche Abkürzungen wie ETA

Die Abkürzung ATA sorgt im Vergleich zu ETA für mehr Klarheit. Das Kürzel steht für „Actual Time of Arrival“ und gibt den Zeitpunkt an, an dem etwas auch wirklich und nicht nur voraussichtlich ankommt. Weitere Kürzel, die in diesem Zusammenhang verwendet werden, sind ATD („Actual Time of Departure“) und meint, wann sich euer Paket tatsächlich auf dem Versandweg befindet oder ein Zug tatsächlich losgefahren ist. Dem gegenüber steht die „Expected Time of Departure“ (ETD), also die voraussichtliche Abfahrts- oder Versandzeit. Abschließend nennen wir noch die „Estimated Time Enroute“ (ETE), die man nutzt, um die restliche oder noch verbleibende Zeit bis zur Ankunft anzugeben und die „Estimated Time of Completition oder Closing“ (ETC), die sagt, bis wann etwas geladen oder versandfertig sein muss.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.