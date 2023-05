Ihr wollt das Wort „eventuell“ abkürzen. Kein Problem, wir erklären euch, welche die richtige Abkürzung ist und geben euch ein paar Synonyme mit.

Eventuell schreibt ihr gerade eine E-Mail oder sitzt an einem Dokument. Ihr möchtet eure Aussage in möglichst wenigen Zeichen, kurz und knapp zusammenfassen. Also nutzt ihr Abkürzungen. Damit es auch die richtigen sind, erklären wir dir in diesem Artikel, wie ihr korrekt das Wort „eventuell“ abkürzt. Kleine Info am Rande: „Eventuell“ ist ein Adverb und kann auch durch „unter Umständen“ oder „vielleicht“ ersetzt werden.

Wörter wie „eventuell“ könntet ihr auch in Chats häufiger abkürzen. Erfahrt im folgenden Video die Bedeutungen der bekanntesten Abkürzungen, wie ihr sie beispielsweise bei WhatsApp lest.

„Eventuell“ Abkürzung: So schreibt ihr laut dem Duden richtig

Bei Fragen zu Abkürzungen lohnt sich stets ein Blick in den Duden. Findet ihr dort offizielle Abkürzungsformeln für bestimmte Begriffe, solltet ihr jene auf jeden Fall nutzen. So auch im Falle des Wortes „eventuell“, dessen richtige Abkürzung „evtl.“ lautet. Möglicherweise habt ihr diese Schreibweise schon häufiger gesehen und da der Duden „evtl.“ offiziell bestätigt, solltet ihr sie stets nutzen.

Abkürzungsregeln: Worauf solltet ihr besonders achten?

Die Abkürzung für „eventuell“ zeigt euch eine generelle Rechtschreibregel für solche Schreibweisen auf. So gehört der Abkürzungspunkt stets zur korrekten Formulierung einer Abkürzung. Das bedeutet, dass „evtl.“ nur auf diese Art und Weise richtig ist, denn „evtl“ ohne Punkt wäre falsch. Bis auf äußerst wenige Ausnahmen gilt diese Regel bei allen Abkürzungen. So auch beispielsweise für „bezüglich“ oder „unter anderem“.

Eventuell: Was bedeutet das Wort genau?

Mit dem Wort „eventuell“ an sich drückt ihr einen unsicheren Zustand aus. Das bedeutet, dass gewisse Details noch im Unklaren sind und sich bislang nicht bestätigen lassen. Der Satz „eventuell gehen wir heute Eis essen“ bedeutet, dass eine Gruppe mehrerer Personen möglicherweise Eis essen geht, dies jedoch bislang nicht feststeht. Ein weiteres Synonym für „eventuell“ ist übrigens „gegebenenfalls“. Grundsätzlich handelt es sich um ein häufig genutztes Wort im deutschen Sprachgebrauch.

