Die Expert-Servicehotline ist die schnellste Hilfe bei Problemen mit Bestellungen, sowie für anfallenden Fragen. Wie ihr sie erreicht, erfahrt ihr hier.



Expert ist eine renommierte Elektronikfachmarktkette, die Technikbegeisterten und Heimwerkern eine umfangreiche Auswahl an Produkten bietet. Mit zahlreichen Filialen und einem gut sortierten Online-Shop ist Expert eine äußerst beliebte Anlaufstelle für den Kauf von Elektronik, Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik und vielem mehr. Die Expert-Hotline erweist sich als äußerst wertvolle Ressource für Kunden, die auf der Suche nach Unterstützung oder Beratung sind.

Unabhängig davon, ob es um technische Fragen zu Produkten geht, Informationen zu Lieferzeiten oder Hilfe bei der Lösung von Problemen – die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Wie ihr den Telefonservice erreicht, erklären wir euch in diesem Beitrag.

So erreicht ihr die Hotline von Expert

Bei allen möglichen Problemen oder Fragen, stehen auch die Mitarbeiter*innen von der Expert-Kundenhotline gerne zur Verfügung. Ihr erreicht den Telefondienst von Montag bis Samstag von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr. An Sonntagen steht die Hotline nicht zur Verfügung. Ihr erreicht diese unter der folgenden Telefonnummer: 0203 - 80481842.

Das sind die Alternativen zur Expert-Hotline

Expert gibt es zwar als Online-Shop, doch darüber hinaus gibt es auch einige Filialen an verschiedenen Standorten, an die ihr euch jederzeit mit Problemen wenden könnt. Wo sich der nächste Fachmarkt in eurer Nähe befindet, erfahrt ihr auf der Website. Zusätzlich zu der praktischen Hotline bietet Expert noch weitere Möglichkeiten, den Kundenservice zu kontaktieren. Ein Kontaktformular steht euch zur Verfügung, in dem ihr euren Namen und eure E-Mail-Adresse angebt und anschließend euer Anliegen schildern könnt. Alternativ könnt ihr auch direkt per E-Mail unter der Adresse kundenservice@expert-commerce.de mit dem Unternehmen in Verbindung treten. Des weiteren könnt ihr das Unternehmen über Instagram, Twitter und Facebook per Direktnachricht auf den jeweiligen Social-Media-Plattformen erreichen.