Fiat 500 Elektro: Preis, Reichweite und Verbrauch

Der Fiat 500 Elektro verbindet La Dolce Vita mit Modernität und Effizienz. Wie sehen Preis, Verbrauch und Reichweite aus? Wir zeigen euch, was unter der Haube steckt.



E-Mobility Facts

Mit dem Fiat 500 ist dem italienischen Autobauer ein Kunststück gelungen. Die Hommage an den Fiat Nuova 500 ist optisch die Mischung des Looks der 1950er Jahre mit der Moderne. Unter der Haube steckt allerdings keine altbackene Technik. Moderne Fahrassistenz-Systeme, beheizbare Vordersitze und Infinity-LED-Scheinwerfer hat es im Nuova 500 nicht gegeben. Auf welchen Akku setzt der kleine Italiener und wie weit kommt ihr mit einer Ladung?

Euch ist der Fiat 500 Elektro zu klein? Dann schaut euch das Video zum großen Bruder an:



Anzeige

Fiat 600e – der große Bruder für Italiens Elektro-Überraschung ist da

Der Preis für ein perfektes Stadtauto

Fiat hat bei der Elektroversion des 500 nicht nur bei der Technik geschraubt. Der vollelektrische Kleinstwagen ist in allen Dimensionen gewachsen. Trotz der Tatsache, dass beim Fiat 500 Elektro das Credo „länger, höher, breiter“ wörtlich zu nehmen ist, bleibt der kleine Flitzer immer noch das perfekte Stadtauto. Damit macht Fiat den anderen Herstellern ordentlich Konkurrenz. Preislich liegt der Fiat 500 Elektro je nach Modell-Version zwischen knapp 30.000 Euro und knapp 40.000 Euro.

Anzeige

In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch sieben Kultautos, die es hoffentlich bald mit Elektro-Antrieb gibt:

Akku mit zwei Kapazitäten

Was der Fiat 500 unter der Haube hat, sind zwei mögliche Akkukapazitäten. Ihr könnt euch für eine Version mit 23,8 kWh (die Basisversion) entscheiden oder mit 42 kWh unterwegs sein. In der Reichweite muss sich dieser Unterschied deutlich machen. Während ihr mit der Basisausführung laut Hersteller bis zu 190 Kilometer schafft, sind es mit dem deutlich größeren Akku rund 320 Kilometer. Klar, in der Praxis hängt die Reichweite von sehr individuellen Faktoren ab. Verwendet werden übrigens Lithium-Ionen-Akkus.

Anzeige

Schnellladen mit dem Fiat 500 Elektro und Preis

Im Alltag lässt sich beim Fiat 500 Elektro über den CCS-Stecker direkt die Schnellladefunktion nutzen. Die maximale Ladeleistung liegt bei 85 kW. Aber: diese wird nicht über den gesamten Ladezyklus erreicht, sondern stufenweise reduziert. Bei 85 Prozent Kapazität lädt der Fiat mit 12 kW. Für einen vollständigen Ladezyklus braucht ihr circa eine Stunde. Im normalen Lademodus könnt ihr ganz gemütlich einen Kaffee trinken und durch die Stadt bummeln. Das Aufladen dauert rund vier Stunden.