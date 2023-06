M. Night Shyamalan ist in der Filmindustrie prominent. Für welche Filme er bekannt ist und die Reihenfolge, wie ihr sie sehen solltet, erfahrt ihr hier.

M. Night Shyamalan hat sich einen Ruf als Meister der fesselnden und überraschenden Geschichten erarbeitet. Seine einzigartigen Filme überschreiten die Grenzen des konventionellen Erzählens und haben das Publikum immer wieder mit unerwarteten Wendungen und Enthüllungen verblüfft. In diesem Artikel werden wir uns mit seinen markantesten Werken befassen und einen Blick auf die perfekte Reihenfolge werfen, in der man sie genießen kann.

M. Night Shyamalan: Seine bekanntesten Filme

Um das Beste aus Shyamalans Filmen herauszuholen, empfiehlt es sich, sie in der Reihenfolge ihres Erscheinens anzuschauen. Dies ermöglicht, die Entwicklung seiner erzählerischen Techniken und Themen im Laufe der Zeit zu erkennen. Hier ist die empfohlene Reihenfolge:

Wer ist M. Night Shyamalan?

M. Night Shyamalan startete seine Karriere in den frühen 1990er Jahren mit eher bescheidenen Projekten. Erst mit seinem bahnbrechenden Film „The Sixth Sense“ (1999) erlangte er weltweite Anerkennung. Dieser fesselnde Thriller, der von Bruce Willis und Haley Joel Osment in den Hauptrollen getragen wurde, erwies sich als überraschender Kassenschlager und brachte Shyamalan Oscar-Nominierungen für das Drehbuch und die Regie ein.



Doch nicht jeder Film ist ein Meisterwerk

Ein unbestreitbarer Tiefpunkt in der Filmografie von M. Night Shyamalan ist seine Regiearbeit bei der Live-Action-Verfilmung der beliebten Animationsserie „Avatar – Der Herr der Elemente“ mit dem Titel „Die Legende von Aang“. Weder bei Kritikern noch bei den Fans wurde dieser Film gut aufgenommen und Shyamalan hat sich dadurch bei vielen unbeliebt gemacht. Die negative Resonanz war derart folgenschwer, dass die geplanten Fortsetzungen der Avatar-Filmtrilogie nach dem ersten Teil komplett abgesagt wurden.

