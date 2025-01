Filmklassiker der 80er: Brettspiel überzeugt mit 4,8 Sternen auf Amazon – und 49 % Rabatt

Mit diesem Brettspiel taucht ihr in die Welt des 80er-Kultfilms „Die Goonies“ ein und werdet selbst Teil dessen. Erhältlich bei Amazon.

Das Brettspiel zum Filmklassiker

Jene, die in den 80ern aufgewachsen sind, erinnern sich sicherlich noch gut an „Die Goonies“. Der Abenteuerfilm, inszeniert von Richard Donner und basierend auf einer Geschichte von Steven Spielberg, zählt zu den prägendsten Werken seines Genres des Jahrzehnts. Was viele Fans überraschen könnte: Es gibt inzwischen ein Brettspiel, das auf dem Film basiert. Das Spiel, das für zwei bis fünf Spieler konzipiert ist, ist unter anderem bei Amazon erhältlich.

Das erwartet euch im „Die Goonies“-Brettspiel

Im Brettspiel begebt ihr euch auf euer eigenes, spannendes Abenteuer voller heimtückischer Fallen und gefährlicher Höhlen. Einer von euch schlüpft in die Rolle des Goondocks-Meisters und lenkt die gefährlichen Widersacher, darunter die Verbrecherfamilie der Fratellis und den Einäugigen Willie. Die restlichen Spieler übernehmen die Rollen der Goonies. Gemeinsam als Mikey, Mouth, Chunk, Data und Sloth müsst ihr knifflige Rätsel lösen und tödliche Herausforderungen bestehen, um eure Mission zu erfüllen.

„Die Goonies“ sind Kult. Wie die Stars heute aussehen, verraten euch unsere kino.de Kollegen in ihrem Video:

Die Goonies - damals und heute

Für wen eignet sich das „Die Goonies“-Brettspiel?

Das Brettspiel ist in erster Linie eine Hommage für Fans der Goonies, doch auch ohne den Film gesehen zu haben, könnt ihr damit jede Menge Spaß haben. Es ist für zwei bis fünf Spieler ab einem Alter von 12 Jahren konzipiert, und die durchschnittliche Spielzeit beträgt etwa 50 Minuten.

Die Goonies Brettspiel 2-5 Spieler | ab 12 Jahren | Deutsche Ausgabe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.01.2025 06:22 Uhr

Das Spiel enthält ein wunderschön illustriertes Spielbrett, das sich mit jedem Abenteuer verändert. Dazu gibt es einen speziell gestalteten Würfel, der von Edelsteinen der Piraten aus dem Film inspiriert ist. Ebenfalls enthalten sind acht Miniaturen: Mikey, Mouth, Chunk, Data, Sloth, der Riesenoktopus (aus einer herausgeschnittenen Szene), die Fratellis und der Einäugige Willie. Auf Amazon wurde „Die Goonies: Das Brettspiel“ mit hervorragenden 4,7 von 5 Sternen bewertet (Stand Januar 2025). Grund genug das Spiel selbst zu spielen.

