Mit einer einfachen Online-Abfrage in wenigen Minuten Kreditangebote vergleichen? Das ist möglich mit dem Finanzcheck Vergleichsportal, aber ist es auch seriös?

Ein Kredit ist etwas sehr persönliches, weshalb ein vertrauensvolles Unternehmen die einzig richtige Wahl ist. Laut Finanzcheck werdet ihr dabei unterstützt, günstige, sichere und seriöse Kredite zu finden. Es werden nicht nur Kredite angeboten, sondern auch eine individuelle Beratung mit einem der 170 Kreditberatern, die dort tätig sind. Ob ihr einen Autokredit, Dispokredit oder eine Baufinanzierung braucht, bei Finanzcheck könnt ihr online Kredite vergleichen und euch anschließend persönlich beraten lassen. Aber wie seriös ist denn Finanzcheck als Vergleichsportal und Kreditvermittler tatsächlich?

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit Finanzcheck

Auf der Bewertungsplattform Trustpilot gibt es 846 vorwiegend positive Erfahrungen. 78 % bewerten das Unternehmen mit fünf Sternen und 14 % üben Kritik und hinterlassen nur einen einzigen Stern. Insgesamt hat Finanzcheck 3,8 von 5 Sternen und wird daher mit einem „Gut“ bewertet. Gelobt wird vor allem der Service, die gute und rasche Kommunikation, sowie die Übersicht und Transparenz. Unter den Ein-Stern-Bewertungen finden sich Kommentare, wie „unprofessionell“ und „unfreundlich“. Ein Kunde berichtet davon, mit Mails und Anrufen terrorisiert zu werden. Eine andere Kundin warnt davor, dass versprochene Cashbacks verweigert wurden.

Ist Finanzcheck seriös?

Es spricht sehr vieles dafür, dass Finanzcheck ein seriöses Unternehmen ist, zum Beispiel die durchaus positiven Bewertungen auf verschiedenen Plattformen, wie Trustpilot und Proven Expert. Aber auch das TÜV-Siegel und ein glaubwürdiges Impressum, das einfach nachzuprüfen ist, sprechen dafür. Es handelt sich also um ein seriöses Unternehmen! Finanzcheck punktet auch mit unglaublich viel Transparenz, ihr könnt euch dort also durchaus beraten lassen.

Wie immer gilt: Negativ-Bewertungen sind ganz normal. Ihr werdet kein Unternehmen finden, das ausschließlich Kunden hat, die zu 100 % zufrieden sind. Es kann immer etwas vorkommen, was gegen die Erwartung spricht, die ihr zuvor hattet oder etwas, das nicht mit dem kompatibel ist, was ihr wollt. Auch wenn so manche Bewertung abschreckend ist, es überwiegen auf jeden Fall die positiven Meldungen. Lust auf mehr Infos aus der Finanzwelt? Wir verraten euch, welche Kreditkarten die besten sind.