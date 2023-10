Forza Motorsport: Lenkräder-Empfehlungen für jede Preisklasse

Wer in Forza Motorsport so richtig durchstarten will, braucht natürlich ein echtes Lenkrad, welches am besten noch mit Gangschaltung und Panels ergänzt wird. Hier geben wir euch Empfehlungen für jede Preisklasse, sodass ihr das richtige Modell für den Autosport findet.

In Forza Motorsport dreht sich alles um das perfekte Tuning für das Auto und natürlich um die Rennsiege. Damit ihr als Fahrer auch richtig mitfühlen könnt, solltet ihr von der Tastatur oder dem Controller zum Lenkrad wechseln. Spätestens da werdet ihr merken, wie wichtig das Feintuning ist. Wir zeigen euch daher, welche Fahrzeugsteuerungen sich für Forza eignen und achten dabei sowohl auf die Preis-Leistung als auch auf eure Geldbörse.

Bestes Lenkrad für Profifahrer (Logitech G920)

Logitech G920 Driving Force Gaming Rennlenkrad, Zweimotoriges Force Feedback, 900° Lenkbereich, Racing Leder-Lenkrad, Verstellbare Edelstahl Bodenpedale, für Xbox Series X|S, Xbox One, PC - Schwarz Logitech

Im höheren Preissegment wartet auf euch ein Logitech Lenkrad mit Force-Feedback und verstellbaren Bodenpedalen. Mit den Befestigungsklammern könnt ihr das Lenkrad stabilisieren und habt mehrere Tasten zur Auswahl, um eure gewünschten Funktionen festzulegen. Für alle Gangschaltungsfreunde kann dieser noch optional dazugekauft werden. Das Lenkrad kann um 900 Grad gedreht werden und wem das Force-Feedback zu heftig ist, der kann es auch reduzieren oder ausschalten. Lediglich die Bremsen sind etwas zum Einspielen, da diese etwas schwerer zum Niederdrücken sind.

Bestes Lenkrad der Mittelklasse (Thrustmater T128)

Thrustmaster TMX Force Feedback Racing Wheel für Xbox Series X|S / Xbox One / PC Thrustmaster

In der Lieferung erwarten euch ein Lenkrad mit magnetischen Pedalen. Dieses ist auch offiziell lizenziert für die Xbox One Konsolen und den PC, sodass es keine Kompatibilitätsprobleme gibt. Auch hier habt ihr natürlich ein Force-Feedback und eine LED-Anzeigen, die euch den richtigen Moment zum Schalten zeigen. Lediglich das Kabel für die Bremsen soll etwas kurz sein, dafür sorgen die magnetischen Pedale für einen geringeren Verschleiß beim Benutzen.

Bestes Lenkrad für Anfänger von Forza Motorsport

PXN V3 Pro Lenkrad, Gaming Lenkrad, 180° Rennlenkrad, Spiel Lenkrad mit Pedalen und Rennpaddel, Vibrationen Feedback, Lenkrad für PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS3, Switch -Orange PXN

Solltet ihr noch neu in der Autowelt von Forza sein, könnt ihr auch ein Anfänger-Modell kaufen, um zu sehen, wie euch das Fahren ohne Standardcontroller gefällt. Das Lenkrad erscheint mit einem Gas- und Bremspedal-Set und besitzt an der Unterseite Saugnäpfe für die Befestigung. Nehmt euch die Zeit und stellt alle Funktionen und das Lenkrad so ein, wie es für euch am Besten passt. Das Lenkrad kann sich zwar nur um 180 Grad drehen, aber viel mehr braucht man am Anfang auch nicht.

Alle unterstützten Lenkräder in Forza Motorsport

Offiziell werden mehrere Lenkräder für Forza 8 unterstützt, wobei dies natürlich die neueren Versionen der oben genannten Lenkräder sind wie das Logitech G923X und der Thrustmaster 128X. Allerdings funktionieren auch viele andere Lenkräder mit dem Spiel. In der folgenden Liste haben wir euch einige Lenkräder aufgelistet und die Links führen euch zu den entsprechenden Angeboten auf Amazon.

