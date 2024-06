Für 15,96 Euro: Amazon verkauft den perfekten Bierkasten-Begleiter

Ein entspannter Tag am Strand mit kühlem Bier dazu. Das klingt nach dem perfekten Sommertag, doch oftmals ist das Bier nach zwei Stunden bereits viel zu warm. Die passende Lösung dafür gibt es gerade mal für unter 20 Euro.

Kaltes Bier für unterwegs mit dem Bierkastenkühler

Wer kennt es nicht? Das Bedürfnis nach einem kalten Bier beim Grillen im Park oder am See, aber der Kühlschrank ist weit entfernt oder zu klein. Hier kommt der SL-Eisblock ins Spiel – eine innovative Lösung, die für nur 15,96 Euro bei Amazon erhältlich ist. Diese übergroße Eiswürfelform aus kälteresistentem PE-HD sorgt dafür, dass Ihr Bierkasten schnell und effizient gekühlt wird, ganz ohne Strom.

SL-Eisblock Bierkastenkühler Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2024 11:40 Uhr

Amazon verkauft den SL-Eisblock für unter 15,96 Euro

Der SL-Eisblock ist nicht nur praktisch, sondern auch unglaublich vielseitig. Mit den Produktabmessungen von 34 x 25 x 6 cm passt er sogar in das Gefrierfach eines Kühlschranks und wiegt dabei lediglich 240 Gramm. Ihr müsst ihn nur mit Wasser befüllen und in die Tiefkühltruhe legen. Danach passt der resultierende Eisblock perfekt auf jeden Bierkasten.

Der Eisblock kühlt einen ganzen Kasten Bier in nur 30 Minuten um bis zu 10 Grad. Ideal für spontane Grillpartys oder Treffen im Park. Einmal gefroren, hält der Eisblock eure Getränke über Stunden kalt, selbst bei heißen Temperaturen. Das macht ihn perfekt für lange Sommertage draußen. Ob beim Grillen im Garten, beim Relaxen im Park, beim Sonnen am Badesee, beim Wandern am Vatertag oder beim Angeln – der SL-Eisblock sorgt überall für kalte Getränke ohne Strom.

Für wen lohnt sich der SL-Eisblock bei Amazon?

Der SL-Eisblock lohnt sich für jeden, der gerne Zeit im Freien verbringt und dabei nicht auf kalte Getränke verzichten möchte. Egal ob ihr Grillmeister seid, gerne mit Freunden im Park relaxen oder einen Tag am See genießen wollt, dieser Eisblock ist der perfekte Begleiter. Auch für Vatertagswanderungen oder Angelausflüge ist er ideal, da er ohne Strom funktioniert und leicht zu transportieren ist.

Mit einer Bewertung von 4,5 Sternen überzeugt der SL-Eisblock durch seine praktische Handhabung, Vielseitigkeit und effektive Kühlleistung. Für unter 20 Euro ist er ein lohnenswerter Kauf für alle, die kalte Getränke griffbereit haben möchten, egal wo sie sind.

