Für 16,99 Euro: Amazon verkauft einen nützlichen Begleiter für Haus und Garten

Bilder aufhängen, tropfende Wasserhähne reparieren oder kleine Äste absägen: In Haus und Garten gibt es immer was zu tun. Dafür aber den großen Werkzeugkoffer aus dem Keller schleppen? Es geht auch anders! Bei Amazon wird ein kleiner Helfer verkauft, der gleich 12 Funktionen in einem handlichen Werkzeug kombiniert.

Amazon verkauft 12-in-1-Werkzeug mit Rabatt

Wer eine neue Küche aufbauen oder das Bad fliesen möchte, braucht einen ausgewachsenen Werkzeugkoffer. Oftmals sind die Jobs in Haus und Garten aber eher klein und genau dafür eignet sich das handliche 12-in-1-Werkzeug, das auf Amazon jetzt für 16,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft wird. Im Vergleich zum Normalpreis sparen Käufer 3 Euro. Wir wissen nicht, wie lange das Angebot gilt. Interessenten sollten sich nicht zu viel Zeit lassen.

Anzeige

Multitool: 12-in-1-Werkzeug bei Amazon Unter anderem mit Hammer, Säge, Schraubendreher und Flaschenöffner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 17:41 Uhr

Das Multitool von Hersteller BIIB vereint 12 Werkzeuge, die in vielen Situationen beim Heimwerken, Campen oder auch im Alltag nützlich sein können. Dazu gehört unter anderem:

Flachzange

Rohrzange

Nagelklaue

Kabelschneider

Flaschenöffner

Säge

Messer

Nagelfeile

Kreuzschlitzschraubendreher

Flachkopfschraubendreher

Sägemesser

Anzeige

Im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten hat das Multitool von BIIB auch einen Hammer an Bord. Beim Camping kann man damit einen lockeren Zeltpfahl befestigen, Zuhause Bilder aufhängen oder Dübel in die Decke hauen, wenn ein neue Lampe montiert werden soll. Die Einsatzmöglichkeiten sind endlos.

Praktisch ist die im Lieferumfang enthaltene Tasche. Damit lässt sich das 12-in-1-Werkzeug sicher verstauen und auf Wunsch auch am Hosengürtel befestigen.

Anzeige

Für wen lohnt sich das Multitool auf Amazon?

Das Multitool lohnt sich für Heimwerker, die regelmäßig kleinere Reparaturen oder Projekte im Haus oder Garten durchführen, aber auf einen großen Werkzeugkoffer verzichten wollen. Camper, Outdoor-Enthusiasten oder Menschen mit wenig Platz können aber ebenfalls zugreifen. Mit 4,5 von 5 Sternen kommt das 12-in-1-Werkzeug bei Amazon-Kunden hervorragend an.

Multitool: 12-in-1-Werkzeug bei Amazon Unter anderem mit Hammer, Säge, Schraubendreher und Flaschenöffner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 17:41 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.