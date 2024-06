Für 26 Euro bei Amazon: Dieser Büro-Helfer ist jeden Tag sein Geld wert

Kaffee gilt als einer der Treibstoffe der Wirtschaft, kaum ein Bürojob ist ohne das flüssige Gold denkbar. Blöd nur, wenn ihr mal so viel zu tun habt, dass die frisch aufgebrühte Tasse dann doch kalt wird. Für 26 Euro gibt es bei Amazon Abhilfe in Form eines praktischen Becherwärmers – ein echtes Highlight auf meinem Schreibtisch.

Tassenwärmer bei Amazon: 25,99 Euro, die mir die Arbeit versüßen

Der Tassenwärmer von DoubleCare macht, was der Name sagt: Er hält eure Tasse mit Kaffee oder Tee warm und sorgt so dafür, dass ihr bei der Arbeit oder auch am Wochenende bei einem langen Frühstück immer euer liebstes Heißgetränk so genießen könnt, wie es sein soll: heiß. Das kostet euch 25,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – meiner Erfahrung nach gut investiertes Geld.

Anzeige

Das Modell von DoubleCare kommt mit drei Temperaturstufen zwischen 40 und 80°C, die ihr per Touch-Anschalttaste wählt. Aufkochen könnt ihr damit also nichts. Laut Hersteller-Informationen bei Amazon arbeitet der Tassenwärmer mit bis zu 50 W. Eine Abschaltautomatik nach 4 Stunden sorgt dafür, dass das Gerät nicht unbeaufsichtigt permanent heizt.

Tassenwärmer für heißen Kaffee und Tee Hält eure Heißgetränke mit 3 Wärmestufen angenehm warm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.06.2024 13:48 Uhr

Wichtig bei diesem Modell: Es verfügt nicht über einen USB-Ladeanschluss, sondern über einen gewöhnlichen Schuko-Stecker.

Anzeige

Die Bewertungen bei Amazon sprechen eine deutliche Sprache: 4,3 Sterne bei knapp 400 Bewertungen können sich sehen lassen – beim Preis von 25,99 Euro ohnehin.

Es gibt Alternativen mit weit mehr Bewertungen, wie ein Modell von Oracer (bei Amazon ansehen), das aktuell zum gleichen Preis angeboten wird. Hier vergeben Kunden durchschnittlich 4,4 Sterne bei über 2.000 Bewertungen. Es gibt außerdem einen automatischen Stand-by-Modus, wenn ihr die Tasse anhebt – dafür aber keine Temperaturstufen.

Anzeige

Günstigere Alternativen (bei Amazon ansehen) zum Tassenwärmer von DoubleCare findet ihr ebenfalls. Oft werden die aber über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt.

Tassenwärmer ohne Lieferkosten bestellen dank Amazon Prime

Wenn ihr auf heißen Kaffee nicht mehr verzichten, euch die Versandkosten bei Amazon aber sparen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten: Als Prime-Abonnenten zahlt ihr für den Versand ohnehin nichts zusätzlich. Die Prime-Mitgliedschaft könnt ihr außerdem für 30 Tage kostenlos testen (bei Amazon ansehen). Oder ihr sucht euch bei Amazon noch weitere Produkte aus, um über den Mindestbestellwert für kostenlose Lieferungen von 39 Euro zu kommen.

Tassenwärmer für heißen Kaffee und Tee jetzt ab 25,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.06.2024 13:48 Uhr

Ich benutze zwar ein anderes Modell, möchte auf meinen Tassenwärmer bei der täglichen Arbeit aber nicht mehr verzichten. Mir persönlich hilft er auch dabei, ausreichend zu trinken. Ihr solltet darauf achten, eine möglichst genau passende Tasse zu nutzen. Sonst geht nur unnötig Hitze verloren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.