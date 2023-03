Mit den wieder steigenden Temperaturen feiern auch Insekten ihr nerviges Comeback. Wer seine vier Wände nicht mit den kleinen Quälgeistern teilen möchte, greift oft zur Fliegenklatsche oder zu einer eingerollten Zeitung. Das muss aber nicht sein: Ein Alltagshelfer von Lidl ist die tierliebere Alternative und kostet nur 2,99 Euro.

Jeder, der etwas im Bio-Unterricht aufgepasst hat, weiß: Insekten sind nützlich. Die Kleintiere sind ein fundamentaler Bestandteil des Ökosystems und halten die Natur im Gleichgewicht. So viel zur Theorie. In der Praxis verfallen viele aber in Panik, wenn mal eine Spinne oder Kakerlake auf der Wohnzimmerwand sitzt. Für solche Fälle hat Lidl ab kommender Woche das richtige Produkt im Angebot.

Lidl verkauft Insektenfänger für 2,99 Euro

Bei Lidl wird ab Montag (27. März 2023) ein Insektenfänger verkauft. (Bildquelle: Lidl)

Denn statt zur Fliegenklatsche zu greifen und den Insekten den Garaus zu machen, könnt ihr sie auch lebend aus euren vier Wänden verfrachten – mit einem Insektenfänger. Das Modell der Marke „Livarno Home“ bietet Lidl ab Montag, den 27. März 2023 zum kleinen Preis von 2,99 Euro an.

Wer es nicht weiß: Ein Insektenfänger funktioniert vom Prinzip her wie die bekannte Methode mit Glas und Papier, nur vereint in einem handlichen Gerät. Das kleine Tierchen wird also zuerst in einem Behälter gefangen und kann im Anschluss wieder in die Freiheit entlassen werden. Der Insektenfänger von Lidl kommt auf Maße von 28 x 5 cm und lässt sich somit bequem mit einer Hand führen.

Mit einem Preis von 2,99 Euro ist das Angebot beim Lebensmittel-Discounter attraktiv. Vergleichbare Produkte kosten zum Beispiel bei Amazon gut und gerne das Dreifache oder noch mehr, etwa das Modell Snappy (bei Amazon ansehen).

Wie gut kennt ihr Lidl?

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

LED-Lichtleiste spart ordentlich Strom

Aktuell bei Lidl bereits erhältlich ist ein praktisches Küchenlicht. Die LED-Lichtleiste besitzt 16 leuchtstarke LEDs und soll im Vergleich mit einer normalen 65-Watt-Glühbirne bis zu 85 Prozent Energie einsparen.