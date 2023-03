Wer jetzt noch zu viel für Strom und Gas bezahlt, ist selbst schuld. Verlasst euch nicht auf die Preisbremsen, sondern vergleicht jetzt die Preise, denn diese sind massiv gefallen. Plötzlich lohnt sich das Geschäft auch wieder für Discounter wie Aldi und Lidl. Dort bekommt ihr richtig gute Preise pro kWh und könnt viel Geld sparen.

Strom und Gas von Lidl wieder zu attraktiven Preisen

Wer Geld sparen will, sollte jetzt wieder Preise für Strom und Gas vergleichen. Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Aldi günstige Tarife anbietet. Es hat nicht lange gedauert, da ist Lidl auch wieder mit dabei (bei Lidl anschauen). Der Discounter bietet Ökostrom und Ökogas an. Die Preise variieren je nach Region, sodass ich euch nur meine Ergebnisse zeigen kann. Doch ich liege weit unter dem Grundversorger und der Strom- und Gaspreisbremse, sodass ich sehr viel Geld sparen kann.

So lande ich beim Strom bei 31,37 Cent pro kWh und 13,40 Euro Grundgebühr pro Monat. Mein Grundversorger verlangt 39 Cent und 9 Euro im Monat Grundgebühr. Bei Aldi müsste ich 31,41 Cent zahlen. Lidl bietet zudem eine Preisgarantie bis zum 30.06.2024. Damit seid ihr für den nächsten Winter abgesichert. Wählt ihr den etwas teureren Plus-Tarif, dann seid ihr sogar bis zum 31.12.2024 abgesichert.

Einen Vergleichspreis für Gas kann ich euch nicht nennen, da es von Lidl für meine Region keine Preise gibt. Hier müsst ihr selbst vergleichen und schauen, ob sich das Angebot lohnt.

Lohnt sich der Wechsel jetzt?

Es kommt immer darauf an, wie viel ihr für Strom und Gas bezahlt. Wenn ihr über 35 Cent für Strom und über 12 Cent für Gas bezahlt, dann lohnt sich der Wechsel in jedem Fall. Die Preise auf dem freien Markt sind jetzt wieder viel niedriger und ihr könnt bei einem hohen Verbrauch extrem viel Geld sparen. Achtet nur darauf, dass ihr einen Vertrag mit Preisgarantie abschließt. Nur so seid ihr vor Preiserhöhungen im kommenden Winter sicher.