Für Autofahrer bietet Lidl ab kommenden Donnerstag eine echte Allzweckwaffe an. Im Fall der Fälle kann das 5-in-1-Werkzeug sogar Leben retten. Mit einem Preis von 9,99 Euro ist der Alltagshelfer nicht einmal teuer.

Manche Produkte sind so genial, dass man sich unweigerlich fragt: Warum ist da vorher niemand draufgekommen? Das 5-in-1-Werkzeug, das Lidl ab Donnerstag (16.3.) anbietet, gehört zweifellos in diese Kategorie.

Lidl bietet 5-in-1-Werkzeug für Autofahrer für 9,99 Euro an

Das 5-in-1-Werkzeug für Autofahrer bietet Lidl ab kommenden Donnerstag an. (Bildquelle: Lidl)

Denn es kombiniert einen Reifendruckprüfer, Profiltiefenmesser und ein LED-Licht in ein handliches Gerät, das in jedem Handschuhfach Platz findet. Und als wenn das noch nicht genug wäre, sind außerdem ein Nothammer und Sicherheitsgurtschneider mit an Bord. Im Fall eines Autounfalls können beide über Leben und Tod entscheiden, wenn etwa der Sicherheitsgurt klemmt und man sich aus dem Wrack befreien muss.

Der Reifendruckprüfer bietet einen Druckbereich von 5 bis 150 PSI (0,3 - 10,3 bar), ein LC-Display zeigt dem Autofahrer die Werte an. Bei der Profilmessung liegt der Messbereich bei 0 bis 19 mm, die Werte sind in einem leicht verständlichen Farbsystem (rot, gelb, blau) dargestellt.

ULTIMATE SPEED Digitaler Reifendruckprüfer 5-in-1, für Luftdruck und Profiltiefe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2023 18:08 Uhr

Im Lieferumfang enthalten sind eine Anleitung und die passenden (3 x 1,5 V) Batterien für das 5-in-1-Werkzeug. Ab Donnerstag, dem 16. März, ist der Autofahrer-Alltagshelfer bei Lidl für 9,99 Euro erhältlich (bei Lidl ansehen). Wer nicht in die Filiale möchte, kann auch online bestellen. Dann kommen aber noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu.

Lidl bietet wieder Strom- und Gas-Tarife an

Wieder erhältlich bei Lidl sind außerdem Tarife für Strom und Gas. Der Discounter bietet Ökostrom und Ökogas an und zieht damit mit Aldi gleich. Ob sich der Wechsel lohnt, kommt auf den eigenen Verbrauch und den jetzigen Strom- und Gas-Tarif an. Preise vergleichen sollten Verbraucher aber immer.