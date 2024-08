Für eine grünere Zukunft: Mit Anker SOLIX haben Balkonkraftwerk-Nutzer 10.000 Quadratmeter Wald gerettet

Durch die Solar-Kampagne von Anker SOLIX wurden 10.000 Quadratmeter Wald in der Eifel für die nächsten 50 Jahre geschützt – ein starkes Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, das beim Offline-Event des renommierten Balkonkraftwerk-Herstellers im Juli 2024 im Mittelpunkt stand.

In einem inspirierenden Schritt hin zu einem grüneren Lebensstil haben Anker SOLIX und die Wohllebens Waldakademie gemeinsam eine Aktion ins Leben gerufen: Sie schützen Waldgebiete. Vom 22. Mai bis zum 8. Juli 2024 fand auf der Website von Anker SOLIX die Solar-Kampagne statt, an der fast 1000 Fans teilnahmen. Das Ergebnis: Anker SOLIX konnte eine Patenschaft für 10.000 Quadratmeter Wald in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Rodder in der Eifel übernehmen und ihn so für die nächsten 50 Jahre unter Schutz stellen.

Die Kampagne von Anker SOLIX in Zusammenarbeit mit der Wohllebens Waldakademie zeigt damit eindrucksvoll, wie gemeinsames Engagement und innovative Technologie einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz leisten können – und das nicht nur symbolisch, sondern auch auf praktische Art und Weise.

Gemeinsam für eine grünere Zukunft

Anker SOLIX arbeitet mit euch daran, die Zukunft grüner zu gestalten. (© Anker SOLIX)

Unter dem Slogan „Zusammen in Richtung Nachhaltigkeit“ erreichte die Anker SOLIX Solar-Kampagne nicht nur eine beeindruckende Beteiligung der Community, sondern erzielte auch erhebliche Erfolge für die Umwelt. Bis zum 15. Juli 2024 hat die Anker SOLIX Solarbank schon 40.070 Nutzer in Deutschland von sich überzeugen können.

Gemeinsam:

erzeugten sie 92.063.682 kWh grünen Strom

sparten 27.415.964 Euro an Stromkosten

und reduzierten CO₂-Emissionen um schätzungsweise 91.787.490 kg

10.000 Quadratmeter Wald in der Eifel sind nun für die nächsten 50 Jahre geschützt. (© Anker SOLIX)

Gemeinsam in Richtung Nachhaltigkeit – für eine grünere und lebenswertere Zukunft

Um das herausragende Engagement für den Umweltschutz gebührend zu feiern, hat Anker SOLIX im Juli 2024 Medienpartner und Influencer in Wohllebens Waldakademie in Wershofen eingeladen. Bei einer Wanderung und einem Quiz konnten die Teilnehmenden ihr Wissen über den Wald und grüne Energie erweitern und Preise gewinnen, darunter die Solarbank 2 Pro und Solarpanels der neuesten Generation.

Patrick Esser (Mitte), Naturschützer und Ökologe informiert am 24. Juli in Wershofen über grüne Energie. (© Anker SOLIX)

Ein besonderes Highlight an diesem Tag war das solarbetriebene Kochen, bei dem die Gäste die Leistung des Anker SOLIX Balkonkraftwerks mit Speicher live in Aktion erleben konnten. Food- und Techblogger Ümit Memisoglu zeigte sein kulinarisches Können vor ungewohnter Kulisse und mit großer Begeisterung.

Energie vom Balkonkraftwerk – für umweltbewusste Haushalte genau das Richtige, wie das Live-Cooking mit Food- und Techblogger Ümit Memisoglu eindrucksvoll bewies. (© Anker SOLIX)

Die Solarbank 2 Pro von Anker SOLIX, ein 4MPPT 2400W All-in-One Balkonkraftwerk, ist perfekt für umweltbewusste Haushalte, die grüne Energie bevorzugen und mit dem smarten Energiezähler aktiv gegen Energieverschwendung und hohe Stromkosten vorgehen wollen.

Solarenergie für Zuhause: Die Anker SOLIX Solarbank 2 Pro ist das weltweit erste 2400-Watt-All-in-One-Balkonkraftwerk mit Speicher. (© ANKER SOLIX)

