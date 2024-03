Genialer TikTok-Hack: Mit Freunden über iMessage spielen

Gemeinsam mit Freunden zocken, auch wenn ihr nicht zusammen seid? Mit diesem iPhone-Hack auf TikTok gar kein Problem.



Ihr kennt es vielleicht: Ihr wartet gerade auf den Bus, sitzt zu Hause und langweilt euch oder wollt etwas mit Freunden machen, die aber in einer anderen Stadt wohnen. Klar, mit Online-Games kein Problem. Dabei müsst ihr aber nicht mal die gleiche Spielkonsole besitzen, sondern einfach nur beide ein iPhone. Und mit diesem TikTok-Hack könnt ihr ganz einfach zusammen lustige Minispiele zocken. Wir verraten wie es geht.

Du hast dein iPhone eigentlich ständig in Betrieb und brauchst eine zuverlässige Powerbank, um immer genug Strom zu haben?



Conxwan Powerbank für iPhone und Apple Watch

So zockst du mit deinen Freunden per iMessage

In iMessage, der Textnachrichten-App auf dem iPhone, hast du schon einige Funktionalitäten, die das Schreiben mit Freunden vereinfachen. Aber wusstest du auch, dass es einen Teil des App-Stores nur für iMessage gibt? Über das Plus-Zeichen in deinem iMessage-Chat kommst du auf diesen Teil des App-Stores und kannst gratis Apps laden, die Spiele in iMessage bringen. Besonders mit der gratis App „GamePigeon“ hast du gleich eine ganze Reihe cooler Spiele, die ihr gemeinsam bestreiten könnt. Wie du dir Spiele in iMessage lädst, siehst du noch mal ganz einfach erklärt hier im TikTok-Video:

Wenn du und deine Freunde GamePigeon heruntergeladen habt, geht es direkt los. Sucht ein Spiel aus und schickt es der jeweils anderen Person und schon könnt ihr gemeinsam spielen, egal wo ihr gerade seid. Bei GamePigeon gibt es zum Beispiel „Schiffe versenken“, „4 Gewinnt“ oder „Crazy 8“, das ist die GamePigeon-Version von „UNO“. So kommt garantiert keine Langeweile mehr auf und ihr könnt spielerisch mit euren Freunden in Kontakt bleiben. Und das Beste: Der App-Store für iMessage bietet euch noch mehr!

Ihr sucht noch mehr Apps fürs iPhone? In unserer Bilderstrecke findet ihr die Favoriten laut Hersteller Apple:

Noch mehr spannende Apps speziell für iMessage

Die iMessage-App GamePigeon bringt euch direkt mehrere Spiele auf euer iPhone, die ihr gemeinsam mit Freunden ausprobieren könnt. Aber der App-Store für iMessage bietet auch viele Einzelspiele, die ihr entweder gratis bekommen könnt oder für wenig Geld kaufen könnt, wie etwa Schach, Darts, Wortquiz-Spiele oder Tic-Tac-Toe. Und wenn ihr einen gemeinsamen Chat mit mehreren Freunden habt und regelmäßig entscheiden müsst, was ihr gemeinsam unternehmen wollt, dann gibt's für iMessage zum Beispiel auch Umfrage-Apps, die das gemeinsame Planen super einfach machen. Es lohnt sich also im App-Store für iMessage ein bisschen zu stöbern und auszuprobieren.

