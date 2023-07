Der Internetkonzern ist für vieles bekannt, doch jetzt soll Mitarbeitern das Internet entzogen worden sein. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Eine Suchmaschine mit einigen ausgefallenen Ansätzen hat Google zum absoluten Marktführer gemacht. Das Tätigkeitsfeld wurde nach und nach erweitert und viele weitere Ideen wurden umgesetzt. Und siehe da, ein Weltkonzern war geboren. Jetzt sorgt Google mit einer weiteren ausgefallenen Idee für Schlagzeilen – Mitarbeitern das Internet kappen. Das scheint selbst für den Konzern merkwürdig, der doch durch das Internet groß geworden ist. In diesem Artikel erfahrt ihr, was es damit auf sich hat.

Nicht nur OpenAI bietet eine KI-basierte Suchmaschine. Guckt euch das Video an und seht, was Google bereithält.

Google Bard: So sieht die neue KI-Suche aus

Warum sperrt Google das Internet für Mitarbeiter?

Viele Unternehmen sind in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Opfer von Cyber-Angriffen geworden. Die Täter bahnten sich ihren Weg durch das Internet und erbeuteten wichtige Daten. Und das Risiko wird in Zukunft mit immer leistungsfähigerer künstlicher Intelligenz weiter zunehmen. Um nun das Risiko für einen solchen Vorfall bei Google zu reduzieren, hat der Konzern ein Pilotprojekt ins Leben gerufen und Mitarbeitern den Zugang gesperrt – eine harte, wenn doch effektive Maßnahme. Bis auf firmeneigene Dienste wie Gmail und weitere, kann das Internet für zahlreiche Mitarbeiter nicht aufgerufen werden.

Damit wird es Angreifern erschwert, auf sensible Informationen wie Nutzerdaten zuzugreifen. Zudem besitzen nur noch ausgewählte Mitarbeiter Root-Rechte, was es für Cyber-Kriminellen noch weiter erschwert, auf Endgeräte von Nutzern zuzugreifen und beispielsweise Schadsoftware zu platzieren. So oder so ähnlich handhabt es ein weiterer Technologie-Konzern: Samsung. Aus Angst davor, dass sensible interne Daten an KI-Systeme wie ChatGPT weitergegeben werden und so von Außenstehenden eingesehen werden können, hat der Konzern jegliche Nutzung solcher Systeme untersagt.

Klickt euch durch die Bilderstrecke und seht, woran Google schon gearbeitet hat:

Wurde allen Google-Mitarbeitern das Internet entzogen?

Für dieses Pilotprojekt hat Google 2.500 Mitarbeiter ausgewählt, die auf das Internet in ihrem Arbeitsalltag verzichten können und die Verbindung zur digitalen Außenwelt gekappt. Allerdings setzt der Konzern das Projekt (noch) nicht mit eiserner Faust durch, denn Mitarbeiter können aus dem Projekt aussteigen, andere können sich wiederum freiwillig dafür melden. Eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Maßnahme, die versucht, einem steigenden Risiko entgegenzuwirken. Wir sind gespannt, wie sich das Projekt beim Internetriesen Google weiter entwickeln wird und halten euch auf dem Laufenden.