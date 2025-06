„Gregs Tagebuch“-Filme: Die richtige Reihenfolge der Buchverfilmungen

Die „Gregs Tagebuch“-Reihe begeistert Fans weltweit – sowohl als Bücher als auch als Filme. Wir verraten euch, wie viele Filme es gibt und in welcher Reihenfolge ihr sie am besten anschauen könnt.

Darum geht es in „Gregs Tagebuch“

In „Gregs Tagebuch“ werden zahlreiche amüsante Geschichten über Gregs Familie, seine Schule und seinen besten Freund Rupert erzählt. Die Reihe kann stolz auf eine Buchserie mit aktuell 17 Hauptbänden und mehreren Ablegern, die teilweise aus der Sicht von Gregs bestem Freund Rupert erzählen, schauen. Dazu kommen mittlerweile sechs Verfilmungen. Wir zeigen euch die richtige Reihenfolge der „Gregs Tagebuch“-Filme und wo ihr sie schauen könnt.



„Gregs Tagebuch“-Filme: Die richtige Reihenfolge

Inhaltlich bauen die Filme nicht aufeinander auf, da Greg immer wieder neue Abenteuer erlebt, weswegen die Filme auch unabhängig voneinander viel Spaß bereiten. Allerdings empfehlen wir euch das Schauen der Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung. So sieht man die Schauspieler, im Besonderen Greg und seinen Freund Rupert, aufwachsen und größer werden.

Da der bisherige Greg-Schauspieler Zachary Gordon für den vierten Teil bereits zu alt war, wurde er von Jason Drucker ersetzt, der die Rolle auch sehr gut verkörpert. Die Animationsfilme sind Neuverfilmungen der Realfilm-Klassiker.



Wird es einen weiteren „Gregs Tagebuch“-Film geben?

Die ersten Filme konnten für das „Gregs Tagebuch“-Franchise als Erfolge verbucht werden. Mit dem Darstellerwechsel im vierten Teil flachte der Erfolg etwas ab. Durch die Animationsfilme zeigt die Reihe noch einmal, was sie kann. Bislang ist noch nichts Offizielles bekannt, aber wir sind gespannt, ob wir uns in Zukunft auf weitere Filme freuen können. Denn für mehr Filme bleibt genügend Material, da weiterhin neue Bücher erscheinen. Das aktuellste Buch „Gregs Tagebuch 19: So ein Schlamassel“ ist im Jahr 2024 erschienen.

So hängen die „Gregs Tagebuch“-Bücher und -Filme zusammen

Der erste Teil der „Gregs Tagebuch“-Filmreihe mit dem Titel „Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt“ kam im Jahr 2010 auf die Leinwand. Der Erfolg des Teils machte gleich zwei Fortsetzungen in den beiden darauffolgenden Jahren möglich. Die ersten drei Filme basieren thematisch auf den ersten drei Büchern der Reihe. Nach längerer Pause wurde ein vierter Teil mit „Gregs Tagebuch – Böse Falle!“ gedreht, der allerdings einen Sprung in der Buchreihe macht. Dieser Film basiert auf dem 9. Band von „Gregs Tagebuch“.