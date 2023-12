Harry Potter und der Stein der Weisen in Concert: Hier gibt es Tickets

Die „Harry Potter“-Filme sind weltweit beliebt. Wer jetzt noch tiefer in die zauberhafte Welt eintauchen möchte, kann das mit dem Live-Konzert.

Harry Potter, sowohl in Buch- als auch in Filmform, hat Generationen beeinflusst. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Produkte, die mit dem berühmten Zauberer und seinen Freunden in Verbindung stehen, schnell vergriffen sind. Dies dürfte auch für das bevorstehende Ereignis „Harry Potter und der Stein der Weisen – in Concert 2025“ gelten. Bei dieser Veranstaltung wird der erste Film der Harry-Potter-Serie auf einer Großleinwand gezeigt, begleitet von einem Live-Orchester. Bereits jetzt sind Tickets im Vorverkauf für das Jahr 2025 auf Eventim verfügbar. Die Tour startet am 6. Februar 2025 in Nürnberg und endet mit der letzten Vorstellung am 12. April 2025 in Berlin.

Die Zauberwelt um Harry Potter hat seinen Anfang vor vielen Jahren genommen. Welche Stars der filmischen Adaption bereits verstorben sind, verraten euch unsere Kolleginnen und Kollegen von kino.de in ihrem Video:

In diesen Städten findet „Harry Potter und der Stein der Weisen – in Concert 2025“ statt

Im Winter und Frühjahr 2025 findet die spektakuläre Harry Potter-Tour in Deutschland statt, die in 12 verschiedenen Städten gastieren. 12 Aufführungen sind damit verbunden. Interessierte sollten sich beeilen, um Teil dieses besonderen Ereignisses zu werden, da die Tickets rasch ausverkauft sein könnten. Als Alternative bleibt noch die Möglichkeit, das Konzert in der Schweiz zu besuchen. Musikalisch untermalt wird die Tour durch die Hofer Symphoniker in Nürnberg, Hof und Regensburg, während die Neue Philharmonie Westfalen in Städten wie Stuttgart, München, Zürich, Mannheim, Oberhausen, Köln, Hamburg und Leipzig auftritt. In Berlin sorgt das Deutsche Filmorchester Babelsberg für die musikalische Begleitung. Ihr könnt John Williams' Filmmusik live erleben und dabei den ersten Teil auf der Leinwand sehen. Folgende Termine stehen zur Auswahl:

Am 6. Februar 2025 in Nürnberg, Meistersingerhalle Nürnberg

in Nürnberg, Meistersingerhalle Nürnberg Am 7. Februar 2025 in Hof/ Saale, Freiheitshalle Hofe

in Hof/ Saale, Freiheitshalle Hofe Am 8. Februar 2025 in Regensburg, Donau-Arena

in Regensburg, Donau-Arena Am 13. März 2025 in Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

in Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle Am 14. März 2025 in München, Olympiahalle München

in München, Olympiahalle München Am 27. März 2025 in Mannheim, SAP Arena

in Mannheim, SAP Arena Am 28. März 2025 in Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

in Oberhausen, Rudolf Weber-Arena Am 29. März 2025 in Köln, LANXESS Arena

in Köln, LANXESS Arena Am 3. April 2025 in Hamburg, Barclays Arena

in Hamburg, Barclays Arena Am 4. April 2025 in Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

in Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA Am 12. April 2025 in Berlin, Mercedes-Benz Arena

„Harry Potter und der Stein der Weisen“: Darum geht es

Im ersten Harry-Potter-Film entdeckt Harry seine wahre Identität als Zauberer und erfährt die Wahrheit über den Tod seiner Eltern. Sein erstes Jahr in Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, ist geprägt vom Erlernen der Zauberkunst und dem Verständnis für die Regeln der magischen Gemeinschaft. Dies ist keine einfache Aufgabe, besonders da Harry für eine Tat berühmt ist, an die er sich selbst nicht erinnert: Er hat Lord Voldemort, den gefürchtetsten Zauberer aller Zeiten, in irgendeiner Weise überlistet. Harry weiß am Beginn seiner zauberhaften Reise nichts über seinen Gegenspieler, doch schon bald muss er sich ihm gegenüber behaupten.

