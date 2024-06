„hart aber fair“: ARD-Talk pausiert für mehrere Wochen

Jeden Montag diskutiert Moderator Louis Klamroth in „hart aber fair“ mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik über tagesaktuelle und relevante Themen. Wann es mit der Sendung weitergeht, verraten wir euch.

Der gesellschaftskritische Talk „hart aber fair“ beginnt die neue Woche mit informativen Gesprächen und ehrlichen Diskussionen. Hierbei steht der Austausch zwischen Politikern und Menschen des Alltags im Vordergrund, der manchmal auch von heftigen und direkten Konfrontationen begleitet wird. Kaum verwunderlich, denn die besprochenen Themen stellen drängende Fragen, die uns alle bewegen. Aktiv bringt sich das Publikum im Studio als auch vor den TV-Geräten in die Gespräche ein und repräsentiert auf diese Weise die Ängste, Bedenken und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger.

Sommerpause für „hart aber fair“! Mit der Sendung vom 10. Juni 2024 verabschiedete sich das Talkformat in eine längere Sendepause. Die nächste Sendung ist für den 5. August 2024 geplant. Welches Thema und welche Gäste die Rückkehr auf den Bildschirm einläuten, ist bisher nicht bekannt.



Für Moderator Louis Klamroth könnten sich die kommenden Sendungen zu einer Bewährungsprobe entwickeln. Hinter den Kulissen des Talks werden nämlich Gerüchte laut, dass sich der Sender WDR hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit mit Klamroth im Jahr 2024 alle Optionen offenlässt. Bis zum November 2022 führte Moderator Frank Plasberg durch die Sendung. 2023 übernahm Louis Klamroth den wöchentlichen Talk in der ARD. Was ihr über den aktuellen Host wissen solltet, erfahrt ihr im Video.



„hart aber fair“: Diese Gäste waren in der letzten Sendung vor der Sommerpause

Es ging zur Sache! Louis Klamroth sprach mit seinen Gästen über das Thema „Sommer der Wahrheit: Was hält die Ampel noch zusammen?“. Anfang Juni 2024 zeigt die Europawahl, wie die Menschen zu ihren Regierungen stehen. Dabei schnitt die Ampel-Koalition wenig zufriedenstellend ab und verlor erheblich an Zuspruch. Was bedeutet dieses Ergebnis für die Parteien? Lassen sich Verbesserungen und Lösungen finden oder ist das Ende bereits eingeläutet? Über Meinungen und Ansichten diskutierten folgende Gäste:

Lamya Kaddor: Die Innenpolitikerin der GRÜNEN setzt in ihrer Arbeit verstärkt auf den interreligiösen Austausch.

Serap Güler: Die CDU-Politikerin ist Mitglied im Bundesvorstand.



Philipp Türmer: Seit November 2023 übernimmt er den Sitz als Bundesvorstand der Jusos.



Konstantin Kuhle: Der FDP-Politiker ist ebenfalls Mitglied im Bundesvorstand.



Wolfgang Niedecken: Der Kölner Musiker ist Gründer der erfolgreichen Band BAP.



Der Kölner Musiker ist Gründer der erfolgreichen Band BAP. Juli Zeh: Zusammen mit Simon Urban veröffentlichte die Autorin zuletzt den Roman „Zwischen Welten“.

Emran Feroz: Der Journalist und Autor veröffentlichte im März 2024 sein Buch „Vom Westen nichts Neues".

Der Journalist und Autor veröffentlichte im März 2024 sein Buch „Vom Westen nichts Neues“. Helene Bubrowski: Sie ist stellvertretende Chefredakteurin bei Table.Media.



Wo läuft „hart aber fair“?

„hart aber fair“ wird wöchentlich live produziert und ausgestrahlt. Wenn ihr die Sendung verpasst habt oder sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollt, steht die aktuelle Sendung in der ARD-Mediathek zum Stream bereit. Hier findet ihr zudem weitere Ausgaben des Polit-Talks und könnt euch ganz in Ruhe durch die vergangenen Sendungen klicken.



