„hart aber fair“: Diese Gäste sind heute am 18. November im Studio

Jeden Montag diskutiert Moderator Louis Klamroth in „hart aber fair“ mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik über tagesaktuelle und relevante Themen. Welche Gäste in der heutigen Sendung sind, verraten wir euch.

Der gesellschaftskritische Talk „hart aber fair“ beginnt die neue Woche mit informativen Gesprächen und ehrlichen Diskussionen. Hierbei steht der Austausch zwischen Politikern und Menschen des Alltags im Vordergrund, der manchmal auch von heftigen und direkten Konfrontationen begleitet wird. Kaum verwunderlich, denn die besprochenen Themen stellen drängende Fragen, die uns alle bewegen. Aktiv bringt sich das Publikum im Studio als auch vor den TV-Geräten in die Gespräche ein und repräsentiert auf diese Weise die Ängste, Bedenken und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger.

Für Moderator Louis Klamroth wird es im Jahr 2025 Veränderungen geben: Wie die ARD berichtet, wird „hart aber fair“ im kommenden Jahr weniger Ausgaben produzieren und somit den Sendeplatz am Montag öfter für andere Formate freiräumen. Bis zum November 2022 führte Moderator Frank Plasberg durch die Sendung. 2023 übernahm Louis Klamroth den wöchentlichen Talk in der ARD. Was ihr über den aktuellen Host wissen solltet, erfahrt ihr im Video.



„hart aber fair“: Diese Gäste sind am 18. November 2024 dabei

Es geht zur Sache! Louis Klamroth spricht mit seinen Gästen in der aktuellen Sendung über das Thema „Das Corona-Trauma: Was hat die Pandemie mit uns gemacht?“. Mehr als zwei Jahre bestimmte ein Virus das Leben aller Menschen weltweit. Noch heute leiden viele Personen unter den physischen und psychischen Folgen der Pandemie, die zudem einen tiefen Spalt in die Gesellschaft schlug. Die Aufarbeitung der Ereignisse, die besonders junge Menschen in ihrer Entwicklung beeinflussten, ist noch lange nicht abgeschlossen und weiterhin ein brisantes Thema in der Regierung. Folgende Gäste diskutieren über Meinungen und Ansichten:

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen

Medizin-Ethikerin Alena Buyx

Autor und Kolumnist Heribert Prantl

Psychologin und Co-Gründerin von „Krisenchat“ Melanie Eckert

Mutter einer Long-Covid-Patientin Elena Lierck

Epidemiologe und Virologe Klaus Stöhr



Wo läuft „hart aber fair“?

„hart aber fair“ wird live produziert und ausgestrahlt. Wenn ihr die Sendung verpasst habt oder sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollt, steht die aktuelle Sendung in der ARD-Mediathek zum Stream bereit. Hier findet ihr zudem weitere Ausgaben des Polit-Talks und könnt euch ganz in Ruhe durch die vergangenen Sendungen klicken.



