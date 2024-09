Im Angebot auf Amazon: Holt euch schon jetzt den Star-Wars-Adventskalender von LEGO

Weihnachten liegt zwar noch in weiter Ferne, bei Amazon könnt ihr euch den Star-Wars-Adventskalender von LEGO aber jetzt schon zum Sonderpreis besorgen.

Zum 25. Jubiläum: Star-Wars-Adventskalender von LEGO

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Für Winterstimmung ist zwar auch noch nicht ganz der richtige Zeitpunkt, auf Amazon könnt ihr aber trotzdem schon den neuen Star-Wars-Adventskalender von LEGO für Weihnachten 2024 besorgen. Ihr bekommt ihn dort aktuell sogar zum Sonderpreis.

LEGO Star Wars Adventskalender 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2024 00:15 Uhr

Der Star-Wars-Adventskalender erscheint zum 25. Jubiläum der Zusammenarbeit von Star Wars und LEGO. Er lässt vor allem Kinder, aber natürlich auch Erwachsene, die Highlights aus der Geschichte der LEGO Star-Wars-Sets in chronologischer Reihenfolge von 1999 bis 2024 nachbauen. Empfohlen ist der Adventskalender für Kinder ab sechs Jahren.

Was ist im LEGO Star-Wars-Adventskalender enthalten?

Er beinhaltet eine ganze Reihe interessanter Modelle und Minifiguren. Zu den verfügbaren Modellen gehören mitunter der X-Wing, der TIE-Abfangjäger, der AT-AT, der Y-Wing, Jabbas Segelbarke, der Millennium Falke, ein Republikanischer Angriffskreuzer der Venator-Klasse, das Shuttle des Imperators, ein U-Wing, ein T-6 Jedi-Shuttle.

Außerdem gibt es viele weitere Mini-Modelle. Dazu zählen ein mandalorianischer Panzerhandschuh, die Ghost, Yodas Jedi-Starfighter, die Razor Crest, Luke Skywalkers Landspeeder, die Crimson Firehawk sowie ein Mini-Set und Darth Vaders Festung.

Dazu beinhaltet der Adventskalender folgende LEGO-Minifiguren: Sowohl Prinzessin Leia als auch Luke Skywalker im Weihnachts-Outfit, Ahsoka Tano (ein Clone Trooper der 501. Legion), einen Praetorian Guard sowie einen Super-Kampfdroiden.

Kommende Highlights aus dem Star-Wars-Universum

Nicht nur LEGO versorgt Star-Wars-Fans mit neuen Inhalten. Tatsächlich befinden sich auch neue Serien und Filme von Disney auf dem Weg. „Star Wars: Skeleton Crew“ und „A Droid Story“ heißen die beiden neuen Serien, auf die sich Fans freuen können. „Star Wars: Skeleton Crew“ hat mit dem 3. Dezember 2024 bei Disney+ auch schon einen Starttermin.

Zu den geplanten Filmen gehören „Star Wars: Episode 10“, „Dawn of the Jedi“ und „Lando“. Außerdem soll es zwei neue „Mandalorian“-Filme geben. Fans kommen also weiterhin auf ihre Kosten!

