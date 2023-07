Mithilfe einer Steam-Mod könnt ihr Cheats in Jagged Alliance 3 aktivieren. Wie ihr sie installiert und welche Cheats die Modifikation zu bieten hat, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wollt ihr eure Söldner auf das höchste Level befördern, sie unverwundbar machen oder lediglich etwas mehr Geld in den Taschen haben? Das und noch viel mehr ist mit einer Steam-Mod für Jagged Alliance 3 möglich.

Mod für Cheats installieren

In Jagged Alliance 3 könnt ihr Cheats nicht einfach aktivieren, aber der Entwickler Haemimont Gamens hat kreativen Moddern mit einem Update die Möglichkeit eingeräumt, an Modifikationen zu basteln. Und so könnt ihr auf Steam bereits eine Mod finden, die euch Cheats aktivieren lässt. Welche Schritte ihr dazu befolgen müsst, verraten wir euch im Folgenden:

Öffnet die Steam-Bibliothek und wählt Jagged Alliance 3 aus. Klickt unter dem Starten-Button auf den Tab "Workshop". Gebt in das Workshop-Suchfeld "Cheats Menu" ein und wählt die entsprechende Mod aus. Klickt auf "Abonnieren" und der Download beginnt automatisch. Startet nach dem abgeschlossenen Download Jagged Alliance 3 und öffnet den Mod-Manager im Startmenü. Aktiviert die Mod "Cheats Menu".

Habt ihr die einzelnen Schritte befolgt, müsst ihr nur noch ein neues Spiel starten oder einen Spielstand laden. Ihr findet die Cheats jetzt im Menü vor, welches durch das Drücken der "Esc"-Taste geöffnet werden kann.

Alle Cheats von Cheats Menu

Im Spielmenü findet ihr mit aktivierter Mod den Punkt "Cheats" vor.

Der Modder weist in der Workshop-Beschreibung darauf hin, dass unter Umständen nicht sämtliche Cheats wie gewünscht funktionieren. Ihr solltet also in jedem Fall einen Speicherpunkt anlegen, bevor ihr euch mit den Cheats austobt. Beachtet außerdem, dass ihr keine Erfolge mehr freischalten könnt, sobald eine Mod aktiviert wurde. Die Folgenden Cheats stehen euch zur Verfügung:

Waffe hinzufügen

Teleport aktivieren

Sieg bei automatischem Auflösen

Teilekosten auf Null setzen

Medikamentenkosten auf Null setzen

Erfolgreicher Fähigkeitscheck

Ein-TP-Gegner

Stufenaufstieg eines Charakters

Max. Stufenaufstieg eines Charakters

Energie wiederherstellen

Fallen in der Taktikansicht enthüllen

Geld hinzufügen (100.000 Dollar)

Munition hinzufügen

Infos für aktuellen Sektor enthüllen

Loyalität festlegen

Bäume/Dächer ausblenden

Beliebige Einheit auswählen

Kampf jetzt beginnen (ohne Entdeckung)

Feinde töten (im Kampf)

Gottmodus

Unendlich AP

Unverwundbarkeit

Immer treffen

Immer verfehlen

Schwacher Schaden

Starker Schaden

Volle Sichtbarkeit

Söldner heilen

10 AP gewähren

100 AP gewähren

1 AP abziehen

+10 Söldner-Werte hinzugefügt

Vorteilspunkte neu zuweisen

Truppstärke anzeigen

Söldner hinzufügen

Söldner entfernen

Söldner-Anheuerungsstatus festlegen

A.I.M.-Gold freischalten

Wichtig: Für die Aktivierung der meisten Cheats, müsst ihr vorher einen einzelnen Charakter auswählen. Habt ihr beispielsweise alle Charaktere markiert und nutzt dann den Cheat "Stufenaufstieg", steigt nur einer der ausgewählten Söldner eine Stufe auf.

