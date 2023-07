In der „Piratengold-Quest“ von Jagged Alliance 3 tretet ihr die Suche nach einem Geist an. Wie ihr die Nebenmission finden und lösen könnt, erfahrt ihr hier.

Pater Tooker berichtet von einem rastlosen Geist, der die Kirche heimzusuchen scheint. Er bittet euch darum, das Problem zu lösen. Und so begebt ihr euch auf Geisterjagd und dürft im Rahmen der Mission sogar auf den Gewinn von Piratengold hoffen.

„Piratengold“-Quest finden

Ihr findet die Quest in Fleatown La Boue (H8) (© Screenshot GIGA)

Um der Quest „Piratengold“ nachkommen zu können, müsst ihr Fleatown La Boue (Sektor H8) aufsuchen. Dort angekommen, erwarten euch einige Soldaten der Legion, die ihr erst ausschalten müsst. Danach könnt ihr euch zur örtlichen Kirche begeben, wo Pater Tooker bereits auf euch wartet.

Pater Tooker berichtet von einem Geist, der angeblich nachts an den Kirchenwänden kratzt und dagegen hämmert. Seine "Schäfchen", wie der Pater sie nennt, würden vom Glauben abfallen, wenn ihr euch nicht bald um das Problem kümmert. Er behauptet außerdem, den Geist bereits verfolgt zu haben. Jedoch hat er seine Spur an einem Ufer im Südwesten verloren. Die „Piratengold“-Quest wird nach dem Gespräch freigeschaltet.

„Piratengold“-Quest lösen

Glücklicherweise müsst ihr das Ufer im Südwesten nicht selbstständig ausfindig machen. In den Notizen steht der Ort, den ihr aufsuchen müsst, bereits beschrieben: „Der ruhelose Geist versteckt sich am Dschungel-Flussufer (I10) auf der anderen Seite von Rimville“. Macht euch also auf zu Sektor I10, um der Missionsanweisung nachzukommen.

Untersucht die Skizze im Sand. (© Screenshot GIGA)

Das Dschungel-Flussufer ist nicht unbewacht. Ein paar Vollstrecker und Marodeure sprechen von einem Schatz, der sich unweit des Flussufers befinden soll. Schaltet die Truppe aus und seht euch danach genauer um. In der Nähe einer Anlegestelle befindet sich eine Skizze im Sand. Untersucht sie, um folgende Info zu erhalten: „Der ruhelose Geist kann durch Aufteilen des Trupps und Bewachen der Straßen im Sektor Dschungel-Flussufer (I10) in einen Hinterhalt gelockt werden“.

Positioniert die Truppenmitglieder wie in den rot markierten Bereichen zu sehen. (© Screenshot GIGA)

Das Gebiet hat drei Einsatzzonen, über die ihr den Sektor betreten könnt. Teilt euren Trupp so auf, dass an jeder Einsatzzone ein Söldner steht. Am nördlichen Ende des Dschungel-Flussufers solltet ihr die meisten Teammitglieder positionieren, sofern eure Truppengröße dies zulässt. Dort wird der „ruhelose Geist“ nämlich erscheinen und euch angreifen. Tötet ihn und durchsucht seine Leiche.

Der Schatz befindet sich in der Statue der Kirche. (© Screenshot GIGA)

Ihr findet eine Kirchen-Schatzkarte, auf welcher die Kirche von Fleatown mit einem großen X gekennzeichnet ist. Der Schatz befindet sich also nicht am Flussufer, sondern am Startpunkt eurer Quest. Also versammelt eure Truppe erneut und begebt euch wieder zurück zu Pater Tooker. Dort habt ihr die Wahl, ob ihr dem Pater von dem Schatz erzählt und ihn an die Kirche spendet oder ob ihr den Schatz selbst einheimst. Das Gold befindet sich in in der Statue unweit von dem Priester entfernt.

Ihr reißt den Schatz an euch: Gewisse Gruppenmitglieder könnten die Entscheidung missbilligen. Ihr verliert 5 Loyalität von Fleatown und erhaltet im Ausgleich einen Goldhund, der 3.000 Dollar wert ist. Ihr verzichtet auf den Schatz: Sprecht Pater Tooker an, bis er auf den ruhelosen Geist zu sprechen kommt und berichtet ihm vom versteckten Schatz in der Kirche. Ihr gewinnt 20 Loyalität von Fleatown und schließt die Quest mit leeren Taschen ab.

