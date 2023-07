Ein bewährtes Markenprodukt zum Discount-Preis: Bei MediaMarkt und Saturn ist aktuell eine mittelgroße Bluetooth-Box von JBL im Angebot.

JBL Charge 4 für 99 Euro bei MediaMarkt und Saturn

Bei MediaMarkt erhaltet ihr derzeit den JBL Charge 4 für 99 Euro. Es fallen keine Versandkosten an. Das Angebot gilt im Rahmen der Aktion „Super Spar Sale Finale“ bis zum 3. Juli 2023. Bei Saturn ist der Lautsprecher ebenso zu finden, auch hier für 99 Euro.

JBL Charge 4 Bluetooth-Lautsprecher (schwarz)

Die bei MediaMarkt genannte unverbindliche Preisempfehlung von 179 Euro kann man getrost ignorieren. Ein realistischerer Vergleichspreis sind eher die knapp 135 Euro, die zuletzt bei anderen Händlern für den Charge 4 aufgerufen wurden. Am Ende also trotzdem ein attraktives Angebot.

JBL Charge 4: Technische Daten des Bluetooth-Lautsprechers

Der JBL Charge 4 kann Musik per 3,5-mm-Klinkenbuchse entgegennehmen und andere Geräte wie Handys per USB aufladen.

Abmessungen: 22 x 9,5 x 9,3 cm

Gewicht 0,96 kg

Bluetooth-Version 4.2

Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit

Wassergeschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (IPX7)

Powerbank-Funktion

Der Charge 4 kann andere Geräte wie Handys über USB aufladen (Bildquelle: JBL)

Der Charge 4 kann andere Geräte wie Handys über USB aufladen (Bildquelle: JBL)

Für wen lohnt sich der JBL Charge 4?

Wo ist der Haken? Nun, der JBL Charge 4 wurde bereits im Sommer 2018 vorgestellt. Das Modell hat also bereits einige Jahre auf dem Buckel und hat im Jahr 2021 mit dem JBL Charge 5 einen technisch leicht verbesserten Nachfolger erhalten (u.a. mit Bluetooth 5.1 und JBL PartyBoost zum Verbinden mehrerer Boxen). Der neuere Lautsprecher ist allerdings auch etwas teurer, so werden etwa bei Amazon knapp 150 Euro für den JBL Charge 5 fällig.

Das Auslaufmodell Charge 4 kann aber auch heute noch die meisten Anforderungen erfüllen, die man an den Namen JBL stellt. Die Box ist robust gebaut und der Klang ist für die Größenklasse erstaunlich kraftvoll. Das renommierte Fachmagazin Whathifi vergab damals im Test die Bestnote von 5 Sternen, bei Techradar immerhin 4,5 Sterne. Der JBL Charge 4 kommt also für alle in Frage, die möglichst wenig Geld für einen erwiesenermaßen guten Bluetooth-Lautsprecher ausgeben wollen und damit leben können, dass die Box klanglich und technisch nicht mehr auf dem allerneuesten Stand ist.

