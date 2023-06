Dieser Horror-Film löste nicht nur eine Diskussion aus. Wo ihr den kontroversen Thriller schauen könnt, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Der Psycho-Thriller „Mother!“ ist ab dem 24. Juni 2023 als Stream auf Paramount+ verfügbar. Der Film handelt von einem Dichter (Javier Bardem), welcher nur den Namen Er trägt, und seiner Frau Mother (Jennifer Lawrence), die in einem abgeschiedenen Haus ein friedliches Leben führen. Doch ihr Frieden wird von ungebetenen Gästen gestört: ein Mann und seine Frau mit ihren beiden Söhnen kommen ins Haus. Immer mehr Menschen werden Anhänger der Schriften von Ihm und terrorisieren Mother. Kann sie dem Horror entfliehen?

Ihr könnt bis dahin nicht warten? Dann könnt ihr „Mother!“ auch auf Prime Video oder AppleTV+ ausleihen.

„Mother!“ – Kritiker waren sich uneinig

Als der Film seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig feierte, waren die Reaktionen gemischt. Auf der einen Seite gab es Standing Ovations, auf der anderen regnete es Buh-Rufe. Regisseur und Drehbuchautor Darren Aranofsky („Black Swan“, „The Whale“) schaffte es mit seinem kontroversen Visionen ein Publikum zu spalten. Auf Rotten Tomatoes wird der Film von den Kritikern und Kritikerinnen mit 68 % bewertet und von den Zuschauern mit 51 %. Eines ist jedoch sicher: die kontroversen Reaktionen machen den Film interessant. Wir empfehlen euch den Film selbst zu schauen und euch ein eigenes Bild zu machen. Der Film bietet eine simple Exposition, hat aber eine sehr viel tiefgründigere Bedeutung, als zunächst erahnt werden kann.

Der Film, der Jennifer Lawrence traumatisierte

Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence hatte auch an dem Film zu knabbern: sie traumatisierten die Dreharbeiten zu dem Film so dermaßen, dass sie danach ein Jahr Pause vom Filme-Drehen machen musste. In einem Interview mit Deadline sagte sie: „Das ist das einzige Mal gewesen, dass ich mich [in einem Film] verloren habe. Ich konnte meinem Körper nicht sagen, dass nichts davon wahr ist. Ich habe immer weiter hyperventiliert.“

