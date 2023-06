„Ein Bett im Kornfeld“ machte Jürgen Drews berühmt, aber er ist viel mehr als ein One-Hit-Wonder. Was ihr über den Sänger wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Vielen Menschen ist Jürgen Drews erst seit dem Hit „Ein Bett im Kornfeld“ bekannt, doch den Weg zur Musik fand der Entertainer schon viel früher. Bereits als Teenager war er Mitglied einer Jazz-Band und gewann sogar einen Preis als bester Banjo-Spieler Schleswig-Holsteins. Danach spielte er in verschiedenen Bands, darunter die Schülerband Monkeys, die Kieler Band Chimes of Freedom, die Band Apocalypse und die Les Humphries Singers. Noch während seiner Zeit bei den Les Humphries Singers startete Jürgen Drews seine Solokarriere. Wir geben Einblicke in die Karriere sowie in das Privatleben des Musikers.

Neben Jürgen Drews hat Deutschland noch einige weitere erfolgreiche Musiker und Musikerinnen zu bieten. Die erfolgreichsten zeigen wir euch in unserem Video.

Jürgen Drews: Start der Solo-Karriere, großer Durchbruch und Nummer-eins-Hit

1976 gelang Drews mit einer Coverversion des Country-Songs „Let Your Love Flow” der musikalische Durchbruch. Der Originaltitel wurde von den Bellamy Brothers interpretiert. Wir kennen die deutsche Cover-Version als „Ein Bett im Kornfeld“. Dieser Song war in Deutschland 24 Wochen auf Platz 1 der Charts und brachte dem Entertainer Einladungen in Diskotheken und in die ZDF-Hitparade, in der er wiederkehrend auftrat. 1976 trat Jürgen Drews auch zum ersten Mal auf Mallorca auf. Er schaffte es immer wieder in die Charts, an den Erfolg von „Ein Bett im Kornfeld“ konnte er aber mit keinem weiteren Song anknüpfen.

1995 coverte TV-Moderator und Entertainer Stefan Raab in Zusammenarbeit mit Bürger Lars Dietrich und Jürgen Drews den Klassiker. Und wieder schaffte es „Ein Bett im Kornfeld“ in die Charts, für ganze 13 Wochen.

Im Oktober 2022 verabschiedete sich Drews nach über 60 Jahren von der Bühne und beendete damit seine Karriere als Schlagersänger. Der Bühnenabschied des Sängers wurde im Fernsehen ausgestrahlt. Der letzte Song, den er in dieser Show sang, war sein größter Hit „Ein Bett im Kornfeld“.

Im Video seht ihr eine neuere Version von „Ein Bett im Kornfeld“, mit dem Jürgen Drews bekannt wurde:

So wurde Jürgen Drews zum König von Mallorca

Bereits 1976 trat Jürgen Drews auf Mallorca auf. In den 1990er Jahren hatte er mit der neuen Version von „Ein Bett im Kornfeld“ enormen Erfolg. Der Hit wurde auf der spanischen Insel zu einer Art Hymne und das brachte ihm den Titel „König von Mallorca“ ein. Aus der Ballermann-Szene war Jürgen Drews nicht mehr wegzudenken. Spätestens durch die „Wetten, dass…?“-Sendung, die 1999 auf Mallorca stattfand und in der Thomas Gottschalk den Entertainer mit „König von Mallorca“ ansprach, hat sich dieser Titel als Marke etabliert.

Jürgen Drews privat

Über Drews Karriere ist vieles bekannt, aber in seinen 60 Jahren Musikkarriere gibt es immer wieder etwas zu erfahren, dass man vielleicht noch nicht wusste. Auch aus Jürgen Drews Privatleben ist einiges bekannt. Vor allem liest und hört man immer wieder, wie nett und bodenständig der Star geblieben ist. Mit seiner Frau Ramona Drews ist er seit 1995 verheiratet.

Jürgen Drews: Steckbrief

Name: Jürgen Ludwig Drews

Geburtstag: 02. April 1945

Geburtsort: Nauen

Sternzeichen: Widder

Beruf: Sänger/Entertainer/Musikproduzent

Ehefrau: Ramona Drews

Kinder: Fabian Drews, Joelina Drews

Social Media: YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.