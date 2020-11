Zum Cyber Monday bietet Amazon ein ganz besonderes Schnäppchen für Autofahrer an. Das leistungsstarke TomTom-Navigationsgerät GO 620 kostet für kurze Zeit nur noch die Hälfte. Lebenslange Updates für die Karten gibt es ebenfalls.

Cyber-Deal bei Amazon: TomTom-Navigationsgerät GO 620 für 149 Euro

Nach dem Black Friday folgt der Cyber Monday: Zur Feier des Tages bietet Amazon eines der besten Navigationsgeräte fast schon zum Schleuderpreis an. Von der unverbindlichen Preisempfehlung, die beim TomTom GO 620 bei 279 Euro liegt, ist nichts mehr zu spüren. Nur heute bietet Amazon das Navigationsgerät für 149 Euro an. Die Ersparnis beträgt satte 130 Euro oder 47 Prozent. Der Versand ist dabei natürlich kostenfrei.

TomTom GO 620 bei Amazon anschauen

Das TomTom GO 620 verfügt über ein WLAN-Modul, über das der Hersteller lebenslange Updates des Kartenmaterials verspricht. In Kombination mit dem verbundenen Smartphone werden auf dem großen Display des Navis auch Benachrichtigungen angezeigt. Bei Bedarf Kann das TomTom GO 620 eingehende Nachrichten auch einfach vorlesen. Das Gerät dient darüber hinaus als Freisprechanlage. Digitale Assistenten wie Siri oder der Google Assistant werden unterstützt.

Zum Lieferumfang gehört neben dem Navigationsgerät selbst eine Magnethalterung für das Auto, ein USB-Kabel sowie ein Ladegerät. Der integrierte Akku hält eine Stunde lang durch, kann aber natürlich auch über die Batterie des Autos mit Strom versorgt werden. Auf eine Funktion müssen Kunden in Deutschland allerdings verzichten: Der Radarmelder ist aufgrund hierzulande gültiger Gesetze deaktiviert.

Mehr zum Navigationsgerät von TomTom gibt es hier im Video:

Navi-Schnäppchen: TomTom GO 620 lernt mit

Die Software des Navigationsgeräts kann nach einiger Zeit eigene Zielprognosen erstellen. Hierbei werden die Fahrgewohnheiten des Halters erfasst und die Restzeit entsprechend angepasst. Routen lassen sich nicht nur auf dem Navi selbst planen, sondern auch auf dem Smartphone, Tablet oder PC. Aktuelle Verkehrsinformationen werden in Echtzeit auf dem Display angezeigt.

